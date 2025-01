Erzieher, Mädchen und Jungen aus der Ottleber Kindertagesstätte verabschieden Bürgermeister Dietmar Schmidt. Was sie ihm wünschen.

Ehrenamt in der Kommunalpolitik

Ausleben. - Am 31. Januar ist der offiziell letzte Tag des Bürgermeisteramtes von Dietmar Schmidt. Vom Gemeinderat und der Verwaltung ist das scheidende Ortsoberhaupt bereits verabschiedet worden. Die Kindertagesstätte „Schloss Trautenburg“ wollte den Bürgermeister nicht einfach so ziehen lassen.

Und so kam es, dass Dietmar Schmidt samt seiner Ehefrau eine Einladung von der Kita ins Haus flatterte. Er müsse unbedingt noch mal vorbeischauen. „Zuallererst wollen wir aus tiefstem Herzen Danke sagen“, so Kita-Leiterin Kerstin Busse, die im Namen aller Erzieher der Kita und des Hortes sowie des Fördervereins sprach.

In der Kindereinrichtung wurde Dietmar Schmidt bereits erwartet. Jedes Kind hatte eine Blume in der Hand, echt oder gebastelt, um sie an den Bürgermeister weiterzureichen. Schließlich wurde Dietmar Schmidt eine besondere „Medaille“ überreicht mit der Aufschrift: „Ein Herz für Kinder“.

„Wir wussten immer, zu wem wir gehen oder wen wir anrufen konnten, egal, zu welcher Tageszeit“, blickt Kerstin Busse gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Manuela Sprung auf die lange und schwierige Zeit der Schloss-Sanierung zurück.

Vier Jahre mussten die Mädchen und Jungen der Kita mit Samt ihrer Erzieherinnen im Ausweichquartier im Rathaus ausharren, weil ungeahnte Probleme zutage traten. „Aber wir haben uns im Rathaus wohlgefühlt. Sie waren immer vor Ort. Natürlich danken wir auch den Gemeinderäten und der Verbandsgemeinde, dass wir nun wieder in unserem Schloss residieren können. Was für unsere Kinder schon etwas Besonderes ist“, sagt Kerstin Busse. Sie betont, dass sich der nun aus dem Amt scheidende Bürgermeister und das Erzieherteam immer auf Augenhöhe begegnet sind.

„Danke, dass wir dich als Bürgermeister hatten, als unser Schloss kaputt war“, sagen die Kinder. Sie haben aufgemalt, was sie dem Bürgermeister wünschen. Gesund soll er bleiben, eine schöne Zeit mit seiner Frau verbringen und hin und wieder im Schloss vorbeischauen. Auch Glückskäfer haben die Kinder für den nun ehemaligen Bürgermeister gemalt.

Dietmar Schmidt war 14 Jahre Bürgermeister in Ausleben. Er hat während seiner zwei Amtsperioden gemeinsam mit dem Gemeinderat viel erreicht, Straßen und Fußwege saniert, Wohnbauflächen geschaffen. Die wohl größte Herausforderung jedoch war die Sanierung von Schloss Trautenburg.

1. Februar 2025 heißt der Bürgermeister von Ausleben Steven Hahnauer.