Die Grundschule in Harbke bekommt am 30. August 2023 Besuch aus dem Bildungsministerium von Sachsen-Anhalt. Der Grund: Fördermittel werden übergeben.

Auch an der Grundschule in Harbke wird bald mit IT-Unterstützung gelernt.

Harbke - Geld aus Europa für Harbke: Im Europäischen Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) stehen für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft Mittel in Höhe von rund 7 Millionen Euro für die Ausstattung von Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) zur Verfügung.

Aus diesem Fördermitteltopf bekommt auch die Harbker Grundschule „Am Ginkgo Patt“ Geld, teilte das Bildungsministerium mit. Die Förderquote betrage 100 Prozent und stelle damit eine umfassende Entlastung für die Kommunen da.

Bildungsministerin Eva Feußner und Staatssekretär Jürgen Böhm reisen durchs Land und übergeben an ausgewählte Träger der öffentlichen Schulen entsprechende Fördermittelbescheide – am 30. August dann in Harbke.

Gefördert werde die Anschaffung von Multimedia-Arbeitsstationen und Endgeräten zur variablen und örtlich gebundenen Nutzung. Auch die Installation der Technik werde bezahlt. Daneben solle die Beschaffung von Hard- und Softwarelösungen zur elektronischen Herstellung, Be- und Verarbeitung, zum Unterrichtseinsatz und zur Distribution digitaler Medien und Dokumente über lokale Netzwerke mit Internetanbindung unterstützt werden. Die neue Schul-IKT soll leicht administrierbar, sicher und ressourcenschonend sein, verspricht das Ministerium.