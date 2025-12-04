Seit geraumer Zeit ist in Oschersleben die Straßenbeleuchtung in der Windthorststraße kaputt. Kinder müssen seitdem morgens im Dunkeln zur Goetheschule laufen. Jetzt äußert sich die Verwaltung zur Situation.

Schulweg bleibt dunkel: Warum die Laternen in der Windthorststraße in Oschersleben seit Wochen ausfallen

In der Oschersleber Windthorststraße ist seit Wochen die Straßenbeleuchtung defekt.

Oschersleben/Klein Oschersleben - Im Online-Meldeportal der Stadtverwaltung „Sag's uns einfach“ häufen sich derzeit die Hinweise über defekte Straßenbeleuchtungen. Sie sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass seit Monaten einige Straßen in Klein Oschersleben dunkel bleiben. Jetzt rückt seit geraumer Zeit auch eine Straße im Stadtgebiet in den Fokus.