Der Stadtrat Seehausen (Altmark) entscheidet am Donnerstag über einen Windpark im Stadtwald. Es sei denn, er will die Einwohner vorher mitreden lassen.

Kommt die Bürgerumfrage? Stadtrat Seehausen steht vor Entscheidung zu Windpark im eigenen Wald

Die Gemeinde Rochau in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck hat im April 2025 eine Bürgerumfrage zu einem Windpark durchgeführt. Die Wahlbeteiligung lag bei 70 Prozent. Folgt Seehausen (Altmark) diesem Beispiel?

Seehausen. - Der Stadtrat Seehausen überlegt, einen Teil eines 250 Hektar großen Flurstücks des kommunalen Stadtwalds zwischen Tannenkrug und Krüden für den Bau von voraussichtlich drei Windrädern zu verpachten. Er hat dazu am Donnerstag, 11. Dezember, eine Grundsatzentscheidung auf seinem Tisch. Zu dieser Abstimmung kommt es aber nur, wenn sich das Gremium um Bürgermeister Detlef Neumann (parteilos) im Tagesordnungspunkt davor nicht dazu entscheidet, eine Bürgerumfrage durchzuführen.