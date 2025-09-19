Die Dreharbeiten sind beendet und der neue „Polizeiruf 110“-Film wird am Sonntag, 21. September ausgestrahlt. Viele Szenen wurden dafür im letzten Jahr in der Europaschule in Oschersleben gedreht.

Vor der Europaschule Oschersleben werden die fiktiven Ermittlungen im neuen „Polizeiruf 110“ aufgenommen.

Oschersleben. - Dreharbeiten sind abgeschlossen und die Schülerinnen und Schüler der Europaschule Oschersleben können jetzt sagen, dass sie in einer echten Filmkulisse unterrichtet werden. Für die Krimireihe „Polizeiruf 110“ ist die Schule als Schauplatz ausgewählt worden.