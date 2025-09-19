weather wolkig
  4. Europaschule wird zur Filmkulisse: Sendetermin steht fest: MDR dreht „Polizeiruf 110“ in Oschersleben

Die Dreharbeiten sind beendet und der neue „Polizeiruf 110“-Film wird am Sonntag, 21. September ausgestrahlt. Viele Szenen wurden dafür im letzten Jahr in der Europaschule in Oschersleben gedreht.

Von Saskia Lohöfer 19.09.2025, 09:30
Vor der Europaschule Oschersleben werden die fiktiven Ermittlungen im neuen „Polizeiruf 110“ aufgenommen. Foto: MDR/filmpool fiction/Stefan Erhard

Oschersleben. - Dreharbeiten sind abgeschlossen und die Schülerinnen und Schüler der Europaschule Oschersleben können jetzt sagen, dass sie in einer echten Filmkulisse unterrichtet werden. Für die Krimireihe „Polizeiruf 110“ ist die Schule als Schauplatz ausgewählt worden.