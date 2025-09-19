Mit einer großen Besetzung kommt das Ensemble aus Nordrhein-Westfalen zum Kartoffelfest und präsentiert ein aktuelles Repertoire.

So möchte der Dattelner Hafenchor die Genthiner in Schwung bringen

Der Hafenchor aus der Partnerstadt Datteln hat sich zum Kartoffelfest in Genthin angesagt.

Genthin - Beim Kartoffelfest wird es in diesem Jahr maritim. Denn der Dattelner Hafenchor kommt in den Altenplathower Volkspark. Das Ensemble aus der Partnerstadt ist den Genthinern von früheren Auftritten gut bekannt, aber diesmal ist doch einiges anders.

„Wir kommen in großer Besetzung“, verspricht der Vorsitzende Udo Möller. Etwa 30 Sängerinnen und Sänger haben sich für die Auftritte angemeldet und so kommt der Chor bereits am Freitag im Bus nach Genthin und bleibt bis Sonntag. Dazwischen liegen Begegnungen mit anderen Chorsängern, Vereinsschaffenden und Kartoffelfest-Besuchern aus Genthin, aber auch zwei Auftritte.

Neues Repertoire des Dattelner Chor soll Kartoffelfest-Besucher begeistern

„Wir freuen uns schon sehr auf das Wochenende“, sagt Möller und die Genthiner dürften sich auch freuen, denn das Ensemble hat unter seinem musikalischen Leiter Stefan Pietzko sein Repertoire völlig überarbeitet und wird unter anderem Stücke der bekannten Shanty-Rockband „Santiano“ präsentieren aber auch „Wellerman“ von Nathan Evans. „Stefan hat das musikalische Gesicht des Chores so verändert, dass es fast als einzigartig eingestuft werden muss.“

Daneben gäbe es aber auch noch manches klassisches Seemannslied und Schlager von alt bis modern. Der Auftritt sei ein Wunsch des Chorchefs gewesen. „Ich habe vor einiger Zeit gesagt, dass wir wider mal in Genthin auftreten sollten.“

Dafür konnten sich auch die anderen Sängerinnen und Sänger begeistern. Der frühere Dattelner Bürgermeister Wolfgang Werner, selbst Chorsänger nahm Kontakt auf und so nahm der Besuch in Genthin Gestalt an.

Gute Verbindung zwischen Datteln und Genthin

Mit dem Besuch in Genthin wird die kulturelle Zusammenarbeit der beiden Städtepartner in Genthin und Datteln fortgesetzt, die vor Jahren mit Auftritten des Hafenchores beim Kartoffelfest begonnen hat.

Zu Hören ist das Ensemble am Sonnabend, 20. September, um 14 Uhr und am Sonntag 21. September, um 11 Uhr.