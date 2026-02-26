Zwischen dem Oschersleber Ortsteil Hornhausen und den benachbarten Gemeinden Ausleben und Hamersleben ist ein neuer Windpark im XXL-Format geplant. Das ist der aktuelle Stand.

Sitzung muss unterbrochen werden: Geplanter Windpark bei Oschersleben lässt Gemüter hochkochen

Auf dem Bullenberg bei Ausleben drehen sich schon länger Windräder. Jetzt soll ein weiterer Windpark in der Gemeinde hinzukommen.

Hornhausen/Ausleben/Hamersleben - Ein möglicher neuer Windpark sorgt derzeit für aufgeheizte Diskussionen in Hornhausen, Hamersleben und Ausleben. Hintergrund ist das Vorhaben einer Firma aus Niedersachsen, im Bereich zwischen den Ortschaften bis zu 15 XXL-Windräder zu errichten. Unter den Bürgern regt sich derweil Widerstand.