Die Situation rund um die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Personennahverkehr spitzt sich zu. Die Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte der MVB in Magdeburg zu einem dreitägigen Streik auf - Start ist Freitag. Der Blick geht auch ins Jerichower Land, wo auch Tarifverhandlungen laufen.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 25.02.2026, 10:01
Die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land (NJL) ist für die Linie 720 verantwortlich, die nach Magdeburg fährt. Dort droht nun ein dreitägiger Streik.
Die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land (NJL) ist für die Linie 720 verantwortlich, die nach Magdeburg fährt. Dort droht nun ein dreitägiger Streik. Foto: Marco Papritz

Burg/Genthin - Lief der letzte Streik vor wenigen Tagen noch glimpflich ab, soll es nun zu massiven Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr in Magdeburg kommen. Darauf reagiert jetzt die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land (NJL).