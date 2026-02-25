Zur Lage in der Region von Burg und Genthin Blick geht nicht nur nach Magdeburg zu den MVB: Das bedeuten die drei Tage Streik der Busfahrer für die NJL

Die Situation rund um die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Personennahverkehr spitzt sich zu. Die Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte der MVB in Magdeburg zu einem dreitägigen Streik auf - Start ist Freitag. Der Blick geht auch ins Jerichower Land, wo auch Tarifverhandlungen laufen.