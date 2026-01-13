Als mangelhaft bezeichnet die SPD/Löffler-Fraktion im Oschersleber Stadtrat den Zustand des Sportraums in Hornhausen. Deshalb soll nun das Vorhaben zum Bau einer Mehrzweckhalle im Ort angeschoben werden. So äußert sich die Stadtverwaltung dazu.

Im Oschersleber Stadtrat wird über einen Ersatz für die Sporthalle in Hornhausen diskutiert. Auch die Stadtverwaltung äußert sich über eine mögliche Investition im Ortsteil.

Hornhausen - Wenn es um den baulichen Zustand des Sportraums im Anbau des ehemaligen Dorfrathauses und den Gemeidesaal in Hornhausen geht, dann ist die Meinung von Stadtrat Wolfgang Zahn (Fraktion SPD/Löffler) eindeutig: „Wir haben zwei total katastrophale Gebäude, die wir jetzt noch nutzen“, betonte der Lokalpolitiker während der vergangenen Stadtratssitzung. Nach eigenen Angaben spreche er seit vielen Jahren die Situation und die Möglichkeit eines Ersatzbaus an. Auf den Antrag seiner Fraktion wurde nun über diese Investition im Oschersleber Ortsteil beraten.