Wulferstedt. - Die Freiwillige Feuerwehr Wulferstedt ist 130 Jahre jung geworden. Zu dieser Überzeugung dürfte ein jeder gekommen sein, der die Jubiläumsfeier mit Festveranstaltung und Familientag des Feuerwehrverbandes Börde Wochenende erlebt hat.

Welche Feuerwehr hat schon ihr eigenes Lied, im flotten Sound von DJ Christian Wolf komponiert? Unter den Klängen des Titel marschierte die schlagkräftige Jubiläumstruppe von der Kinder- über Jugendwehr bis zur Einsatzabteilung in das Festzelt ein.

Von langer Hand haben die Ortswehr und Förderverein das Jubiläum vorbereitet. Zur Festveranstaltung wurden Landrat Martin Stichnoth, Kreisbrandmeister Matthias Schumann, der Vorsitzende des Feuerwehrverbandes, Thomas Lorenz, Gemeindewehrleiter Mathias Langer, Verbandsgemeindebürgermeister Fabian Stankewitz, der Bürgermeister der Gemeinde Am Großen Bruch, Klaus Graßhoff, die Vertreter der Partnerwehr Edemissen, der benachbarten Ortsfeuerwehren sowie die Vertreter aller Wulferstedter Vereine begrüßt.

Ohne Sponsoren, Helfer und auch Kirchengemeinde hätten Festveranstaltung und Familientag des Feuerwehrverbandes nicht gestemmt werden können. Und ja, zu den Vorbereitungen gehörte auch das monatliche Tanztraining. Die Gäste der Festveranstaltung wurden schließlich mit einer Tanzeinlage der aktiven Kameraden überrascht.

„130 Jahre Feuerwehr Wulferstedt sind gelebte Geschichte und Emotionen und ein eigener Rückblick. Vor zehn Jahren stand ich hier das erste Mal und ich habe keine Minute bereut, diese Wehr als Leiter übernommen zu haben“, eröffnete Wehrleiter Mathias Dippe die Festveranstaltung. Heute hat die Ortswehr 31 Kameraden, die auf hohem Niveau ausgebildet sind. Zum Ende dieses Jahre solle ein neues Tanklöschfahrzeug, ein TLF 3000, für die Verbandsgemeinde Westliche Börde in den Dienst gestellt werden. „Dass dieses Fahrzeug bei uns stationiert wird, ist ein großer Vertrauensbeweis für uns“, so Mathias Dippe.

Er bedankte sich bei seinen Kameraden für die hohe Einsatzbereitschaft, für viele, viele Stunden Freizeit, die sie der Feuerwehr „opfern“. Der Wehrleiter wünscht sich, dass die Kameradschaft bewahrt bleibt wie auch die freundschaftliche Gemeinschaft. Zur akribischen Vorbereitung des Jubiläums gehörte für Katrin Mast und Jens Batge das Sichten von unzähligen Fotos. In einer Präsentation ließen sie für die Gäste die vergangenen zehn Jahre der Freiwilligen Feuerwehr Wulferstedt Revue passieren. Diese zehn Jahre stehen für eine besonders positive Entwicklung der Wehr und zugleich für die zehn Jahre, die der heutige Ortswehrleiter Mathias Dippe im Amt ist. Mit einer Kinder- und Jugendfeuerwehr steht die Nachwuchsarbeit auf sicheren Füßen, werden Jahr für Jahr Jugendliche auf den Einsatzdienst vorbereitet und schließlich übernommen. Im Verlauf der vergangenen zehn Jahre konnte somit das Durchschnittsalter der Wehr auf 32 Jahre gesenkt werden.

Emotional wurde es im Festzelt, als der ehemalige Wehrleiter, Klaus Brinkmann, ans Mikrofon trat. Der Oberbrandinspektor war viele Jahr Wehrleiter und in anderen Funktionen der Feuerwehr tätig. Als am 14. Februar 1894 die Feuerwehr gegründet wurde, war sein Opa mit dabei. Sein Vater war Feuerwehrmann, er selbst ist seit 56 Jahren dabei. Klaus Brinkmann nutzte die Festveranstaltung, um den Staffelstab an die nächste Generation weiterzugeben. Tochter Katrin Mast ist seit 30 Jahren dabei. Die Löschmeisterin ist heute Kinderfeuerwehrwartin der Wulferstedter Wehr und Gemeindejugendwartin der Verbandsgemeinde. Ihr Sohn Janec tritt in fünfter Generation in die Fußstapfen seiner Vorfahren und ist auch schon, seit er zehn Jahre alt wurde, Angehöriger der Wulferstedter Wehr.

Natürlich war die Festveranstaltung der Freiwilligen Feuerwehr Wulferstedt der passende Rahmen, verdiente Kameraden zu würdigen. Die Anstecknadel der Stufe IV nahm Karl-Heinz Growe entgegen. Er ist seit 40 Jahren Feuerwehrkamerad.

Michel Simon (r.), ein „Eigengewächs“ der Wulferstedter Wehr, wurde mit dem Jugendbrief des Feuerwehrverbandes ausgezeichnet. Es gehört seit 20 Jahr der freiwilligen Feuerwehr an. Foto: Yvonne Heyer

Klaus Brinkmann übergibt den Staffelstab an die 4. und 5. Generation Feuerwehrfamilie weiter. Tochter Katrin Mast ist Gemeindejugendwartin und Enkel Janec ist bereits seit zehn Jahren bei der Feuerwehr. Foto: Yvonne Heyer

Michel Simon ist ein echtes „Eigengewächs“ der Wulferstedter Ortsfeuerwehr. Der junge Mann ist am 20. April 2004 in die Feuerwehr eingetreten. Über die Kinder- und Jugendfeuerwehr hat sich Michel Simon kontinuierlich weiter entwickelt, 2015 wurde er stellvertretender Jugendwart, 2021 Jugendwart, heute ist er stellvertretender Wehrleiter. Seit 2020 ist er Gruppenführer. Er hat über 800 Stunden in 26 Lehrgänge auf Kreis- und Landesebene in seine Ausbildung investiert.

Michel Simon wurde mit dem Jugendbrief des Feuerwehrverbandes ausgezeichnet.

In ihren Grußworten lobten die Gäste das Agieren der Wulferstedter Wehr.