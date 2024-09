So hat der Feuerwehrnachwuchs der Westlichen Börde Orientierung bewiesen

Ausleben. - Beim Orientierungsmarsch der Kinder- und Jugendfeuerwehren der Verbandsgemeinde Westliche Börde stellte der Feuerwehrnachwuchs sein Können auf ganz unterschiedliche Weise unter Beweis.

Gestartet sind beim diesjährigen Orientierungsmarsch drei Kinderfeuer und fünf Jugendfeuerwehren. Insgesamt waren so 77 Mädchen und Jungen am Start, die aus den unterschiedlichen Orten der Verbandsgemeinde angetreten waren, um ihr Wissen und ihr Geschick in zahlreichen Aufgaben zu beweisen.

Koordinaten ermitteln

„Zu Beginn wurden die Gruppen vom Gemeindewehrleiter Mathias Langer und Verbandsgemeindebürgermeister Fabian Stankewitz begrüßt und begaben sich anschließend an die einzelnen Stationen. Die Kinderfeuerwehren erhielten eine Karte, auf der die Stationen bereits eingezeichnet waren. Die Jugendfeuerwehren mussten die Standorte anhand von Koordinaten ermitteln und auf der Karte ihre eigene Strecke einzeichnen“, berichtet Pressewart Niklas Venzke zum Ablauf.

Normalerweise werden die Stationen des Orientierungsmarsches durch die Feuerwehren der Verbandsgemeinde betreut. Die Besonderheit dieses Jahr war jedoch, dass jede Station von einem Verein der Gemeinde Ausleben organisiert und betreut wurde.

Beim Förderverein der Feuerwehr Ausleben musste das richtige Vorgehen bei einem Reifenplatzer am Auto erklärt werden.

Der Förderverein der Kita „Schloss Trautenburg“ hatte unterschiedliche Dinge unter einer Decke versteckt. Diese wurde für kurz aufgedeckt. Anschließend mussten die Kinder aufzählen, an welche Dinge sie sich erinnern konnten.

Beim Sportverein Blau Gelb Ausleben war das Können des Feuerwehrnachwuchses beim Torwandschießen gefragt. Hier konnten viele Punkte gesammelt werden.

Parcours auf Reitplatz

In der Bibliothek Warsleben drehte sich alles um Medien. „Jeder Teilnehmer bekam dort sogar ein Buch geschenkt, mit dem an einem Gewinnspiel der Bibliothek teilgenommen werden kann“, berichtet Niklas Venzke.

Bei der Ausleber Jägerschaft beschäftigten sich die Gruppen mit dem Thema Hege und Pflege. Viel Geschick wurde am Stand des Angelvereins verlangt. Mit einer Angel mussten die Mädchen und Jungen ein Gewicht so nah wie möglich auf ein Ziel werfen. Je näher, desto mehr Punkte gab es.

Der Reitverein hatte eine Station auf dem Reitplatz in Ottleben aufgebaut. Hier bewiesen die Gruppen ihre Sportlichkeit, wobei ein Parcours so schnell wie möglich absolviert wurde.

Die Einsatzabteilung der Feuerwehr Ausleben simulierte einen gestürzten Fußgänger, bei dem das richtige Vorgehen bei der Ersten Hilfe gezeigt werden musste.

Der Grüne Stammtisch hatte viele Fragen zum Thema Nachhaltigkeit und Natur vorbereitet. Gemeinsam konnten die Fragen beantwortet werden.

Mit von der Partie war auch der Heimatverein „OtWaAuLingen“, der verschiedene Geschicklichkeitsspiele aufgebaut hatte. Beim Schützenverein demonstrierten die Gruppen ihre Präzision im Lasergewehrschießen.

„Während der ganzen Strecke wurden die Kinder- und Jugendfeuerwehren vom Schlossgespenst ,Trauti’ in Form von kleinen Aufgaben begleitet. Dazu gehörte beispielsweise das Sprechen mit den Bürgern und Vereinen. So lernten die Mädchen und Jungen viele Dinge über die Geschichte des Ortes kennen. Beispielsweise ergründeten sie die Geschichte des Steinernen Kreuzes. Auch mussten sie herausfinden, wer die ehemaligen Bürgermeister waren“, berichtet Niklas Venzke.

Nachdem alle Gruppen wieder im Gerätehaus der Feuerwehr eingetroffen waren, wurden die Teilnehmer und die Vereine durch die Feldküche der Feuerwehr Klein Wanzleben mit Nudeln und Tomatensoße und durch die Frauengruppe des Fördervereins der Feuerwehr unter der Leitung von Cindy Heicke mit Getränken und Kuchen versorgt.

Natürlich wurde mit Spannung die Siegerehrung erwartet. Alle Gruppen erhielten zuerst einmal eine Teilnahme-Urkunde. Bei den Kinderfeuerwehren belegte die Feuerwehr Großalsleben den 3. Platz, die Feuerwehr Ausleben den 2. Platz und die Feuerwehr Kloster Gröningen freute sich über den 1. Platz. Bei den Jugendfeuerwehren belegte die Feuerwehr Kroppenstedt den 3. Platz, die Feuerwehr Wulferstedt den 2. Platz und die Feuerwehr Ausleben den 1. Platz.

„Die Feuerwehr Ausleben bedankt sich auch auf diesem Wege noch mal bei allen Unterstützern, den Vereinen und dem eigenen Förderverein für die Unterstützung. Sie alle haben dazu beigetragen, dass der Orientierungsmarsch zu einer gelungenen Veranstaltung wurde“, fasst Niklas Venzke zusammen.