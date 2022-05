Sportlich und gesund So richtig Spaß am Hüpfen: Grundschüler in Gröningen nehmen an speziellem Projekt teil

Bereits zum fünften Mal brachten Gröninger Grundschüler ihren Herz- und Pulsschlag so richtig in Wallung. Die Schule beteiligte sich erneut an einem besonderen Sportprojekt.