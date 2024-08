Open-Air Kino in Oschersleben lockt fast 450 Besucher in den Burghof Oschersleben. Gibt es eine Wiederholung der Veranstaltung in 2025?

Oschersleben - vs

Trotz der eher durchwachsenen Wetteraussichten haben sich am vergangenen Freitag, 9. August 2024, mehrere Hundert Oschersleber auf den Weg in den Burghof der Burg Oschersleben gemacht. Auch in diesem Jahr bot das historische Areal die Kulisse für das Sommerkino, zu dem die Wohnungsbaugesellschaft Bewos eingeladen hatte.

Am Abend wurden gleich zwei Filme auf den mitgebrachten Campingstühlen, Sitzkissen und Picknickdecken geschaut. Zur Vorführung des Kinderfilms „Findet Nemo“ gleich zu Beginn der Veranstaltung kamen den Angaben nach über 140 Kinder zusammen, unter anderem auch die Mitglieder der Kinderfeuerwehr „Bodelöschis“ mit ihren Eltern, Großeltern und Betreuern.

Viele Besucher - trotz Regenschauer

Den Hauptfilm „Pretty Woman“ mit Richard Gere und Julia Roberts aus dem Jahr 1990, der etwas später am Abend gezeigt wurde, verfolgten demnach rund 300 Gäste. Der Gastgeber und Geschäftsführer der Bewos-Wohnungsbaugesellschaft, Thomas Harborth, zieht ein positives Fazit nach der fünften Ausgabe des Open-Air-Kinos. Es sei, trotz eines kurzen Regenschauers, ein sehr schöner Abend gewesen.

Er kündigt in diesem Zusammenhang eine Fortsetzung des Sommerkinos in Oschersleben im kommenden Jahr an. Vorschläge für Filme, die in diesem Rahmen gezeigt werden sollten, werden per E-Mail unter mybewos@bewos.de gern entgegengenommen.