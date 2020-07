Zur Sanierung der Sporthalle in Hornhausen gibt es Neuigkeiten: Die Baugenehmigung liegt vor.

Hornhausen l Die Stadt wird Dachstuhl und Dach der Halle komplett ersetzen lassen. Die zuständige Denkmalschutz-Behörde hatte sich dagegen gewünscht, die vorhandene Konstruktion so weit wie möglich zu erhalten. So erklärt es Steffen Czerwienski. Er leitet in der Oschersleber Stadtverwaltung den Fachbereich Bauen und Umwelt. Wie er informiert, hätte der Wunsch der Denkmalbehörde zu deutlichen Mehrkosten und einer längeren Bauzeit geführt.

Auch so warten einige Hornhäuser bereits ungeduldig auf die Sanierung der Halle. Denn die Einrichtung ist seit dem März 2019 gesperrt. Damals hatten sich Teile der Deckenkonstruktion gelöst und waren auf den Hallenboden gestürzt. Ein Gutachter nahm den Schaden in Augenschein. Er stellte Risse und Löcher in der Deckenkonstruktion fest. Weitere Untersuchungen und ein Holzschutzgutachten ergaben, dass umfangreiche Reparaturen notwendig sind.

Fördermittel beantragt

Die Gesamtkosten für die Arbeiten an Dach und Dachstuhl wurden mit rund 221.000 Euro beziffert. Um finanzielle Unterstützung zu erhalten, bemüht sich die Stadt um Mittel aus dem europäischen Förderprogramm Leader. Der Antrag wurde im November 2019 gestellt. Die Sporthalle wird von der Kita, der Schule, aber auch von Vereinen genutzt. Deutliche Kritik an der langen Wartezeit hatte der TSV 1990 Hornhausen bereits bei seiner Jahreshauptversammlung im Februar 2020 geäußert. Die Sperrung der Halle habe spürbare Konsequenzen für den Trainingsbetrieb des Vereins. Deswegen seien bereits Mitglieder verloren gegangen.

Auf der jüngsten Sitzung des städtischen Bau-, Wirtschafts- und Umweltausschuss gab Steffen Czerwienski bekannt, dass mittlerweile immerhin die Baugenehmigung vorliege. Allerdings sei sie mit Auflagen verbunden. So müsse das Baugeschehen unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten dokumentiert werden. Damit müsse die Stadt ein entsprechendes Büro beauftragen. Das werde auch finanzielle Folgen haben, die aber im Moment noch nicht genau benannt werden könnten, so Steffen Czerwienski. Die große Frage lautet, wann die Sanierung beginnen kann. Darauf ist laut dem Fachbereichsleiter noch keine genaue Antwort möglich. Denn eine Entscheidung des Fördermittelgebers, ob der Antrag bewilligt wird oder nicht, stehe noch aus.