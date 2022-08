Stiftung holt Oschersleber Unternehmen und Politik an einen Tisch

Staatssekretärin Stefanie Pötzsch (am Pult) kam mit den Gästen aus Wirtschaft und Politik gern ins Gespräch.

Oschersleben - Der Unternehmerstammtisch der Stiftung des Matthias-Claudius-Hauses soll nach den Worten von Michael Lange, Geschäftsführer der Einrichtung, nicht nur ein Dank an die Unternehmen sein, die seit Jahren Partner der Stiftung sind, sondern in erster Linie auch eine Chance zum Netzwerken, zum Ins-Gespräch-kommen. Das sahen eben jene Partner wohl genauso, denn der Andrang aus der Unternehmerschaft, aber auch aus der Kommunalpolitik, war groß. Etwa 60 Gäste hatten sich am Werkstattstandort „Am Pfefferbach“ eingestellt.