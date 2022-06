Straßenbau in Großalsleben geht im nächsten Jahr in die dritte Phase

Großalsleben - Der erste Bauabschnitt bei der Sanierung der Landesstraße 80 in der Ortslage Großalsleben ist schon wieder einige Wochen Geschichte. Die von langer Hand geplanten Sanierungsarbeiten als Gemeinschaftsaufgabe von Landesstraßenbaubehörde (LSBB), Trink- und Abwasserverband (TAV) Börde und der Stadt Gröningen begannen am Ortseingang, von Gröningen kommend, mit der L 24, die dann in die Neue Straße und damit auf die L 80 mündet. Im Zuge der Baumaßnahme, die im Frühjahr begann, wird die L 80 in drei Bauabschnitten bis zum Ortsausgang in Richtung Kleinalsleben ausgebaut. Das sind 790 Meter.