Blackout in der Börde Von Ampeln bis Tankstellen: Stromausfall legt Region Oschersleben kurzfristig lahm

Ein kurzer, aber großflächiger Ausfall der Energieversorgung sorgte am Dienstag, 2. April 2024, in Oschersleben und der Umgebung vielerorts für Probleme. Was war die Ursache des Stromausfalls?