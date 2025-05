Neueröffnung in Oschersleben Tattoos und Haarentfernung in der Halberstädter Straße

Ein neues Tattoostudio eröffnet am Samstag, 3. Mai 2025 in Oschersleben. Wer sind die beiden Inhaberinnen und was haben sie im ehemaligen Optiker-Fachgeschäft geplant?