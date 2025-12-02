Pünktlich zum Start in die Vorweihnachtszeit steht im Foyer der Bördeklinik Neindorf ein besonderer Weihnachtsbaum. An den Zweigen hängen Wünsche von Kindern bedürftiger Familien, die erfüllt werden sollen. Wie die Aktion unterstützt werden kann.

Tradition in der Adventszeit: So werden in der Bördeklinik Neindorf die Wünsche von Kindern erfüllt

Neindorf - vs/Jan Dahms

Mit Beginn der Adventszeit schmückt traditionell ein Weihnachtsbaum das Foyer der Helios Bördeklinik. Und auch in diesem Jahr werden neben bunten Kugeln erneut Wunschzettel an den Zweigen hängen.

Mit diesem Wunschweihnachtsbaum möchte die Einrichtung den Angaben nach Freude verschenken. In diesem Jahr sollen die Kinderwünsche erfüllt werden, deren Familie von der Tafel in Oschersleben unterstützt werden, heißt es in einer Mitteilung. Von dieser Woche an bis einschließlich Montag, 15. Dezember, können Wünsche vom Baum gepflückt und erfüllt werden.

Weihnachtsaktion: Kinder von bedürftigen Familien der Tafel in Oschersleben stehen im Fokus

„Gemeinsam mit der Tafel in Oschersleben haben wir beschlossen, den jüngsten Familienmitglieder eine Weihnachtsüberraschung zu bescheren“, erläutert Dr. Heike Bien, Ärztliche Direktorin der Bördeklinik, die Aktion. „Ich würde mich sehr freuen, wenn wir die Herzenswünsche der Kinder wahr werden lassen könnten. Oftmals sind es nur Kleinigkeiten, doch gerade in der Weihnachtszeit ist das Schenken eine schöne Geste.“ Erfreut sei sie darüber, dass Mitarbeiter der Klinik bereits in den vergangenen Jahren tatkräftig Weihnachtswünsche erfüllt hätten und dass diese Tradition weitergeführt werde.

Auch Antje Zönnchen, Pflegekraft auf der Intensivstation der Bördeklinik, unterstützt die Aktion des Wunschweihnachtsbaumes, die sie 2018 in der Neindorfer Einrichtung angestoßen hat. „Ich beteilige mich auch gern, weil ich glaube, dass solche Gesten den Unterschied machen. Es ist ein kleines Stück Weihnachten im manchmal hektischen Klinikalltag“.

Wünsche von Kindern erfüllen: So funktioniert die Aktion der Bördeklinik Neindorf

Nils Langhammer, Mitarbeiter der Sozialen Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes, bedankte sich schon jetzt für die Aktion: „Ich freue mich wirklich sehr, dass die Mitarbeitenden der Helios Bördeklinik an uns gedacht haben und bin gespannt auf die vielen Geschenke für die Kinder“, betont er. Insgesamt 25 Wünsche hat das DRK mit in die Klinik gebracht und gemeinsam mit der Direktion an den Weihnachtsbäumen befestigt, bereit zum gepflückt und erfüllt werden.

So können Patienten, Besucher und Mitarbeiter die Aktion unterstützen: Bis Montag, 15. Dezember, kann ein Wunsch am Weihnachtsbaum gepflückt werden. Das Geschenk soll dann den Angaben nach bitte beschriftet mit dem aufgeklebten Wunschzettel bis zum Mittwoch, 17. Dezember, an der Rezeption in der Neindorfer Klinik abgegeben werden. Übergeben werden die erfüllten Wünsche dann in den letzten Tagen vor Weihnachten an die Tafel. Die ganz unterschiedlichen Wünsche haben demnach jeweils einen Wert von etwa zehn bis 15 Euro.