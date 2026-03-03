weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Polizei ermittelt nach riskantem Überholmanöver: Haarscharf an Frontalunfall im Harz vorbei: Transporterfahrer unter ernstem Verdacht

Nach einem extrem gefährlichen Überholmanöver zwischen Heimburg und Benzingerode ermittelt die Polizei gegen einen 30-Jährigen wegen Straßenverkehrsgefährdung. Es steht obendrein ein gravierender Verdacht im Raum.

Von Dennis Lotzmann 03.03.2026, 13:13
Die Polizei ermittelt nach einem gefährlichen Überholmanöver gegen einen 30 Jahre alten Mann aus Wenigerode.
Die Polizei ermittelt nach einem gefährlichen Überholmanöver gegen einen 30 Jahre alten Mann aus Wenigerode.

Heimburg/Benzingerode. - Auf der Landesstraße 85 zwischen Heimburg und Benzingerode wäre es am Montagabend, 2. März, beinahe zu einem Frontalcrash mit verheerenden Auswirkungen gekommen. Allein die geistesgegenwärtige Reaktion eines 60-Jährigen verhinderte einen folgenschweren Unfall.