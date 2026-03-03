Polizei ermittelt nach riskantem Überholmanöver Haarscharf an Frontalunfall im Harz vorbei: Transporterfahrer unter ernstem Verdacht
Nach einem extrem gefährlichen Überholmanöver zwischen Heimburg und Benzingerode ermittelt die Polizei gegen einen 30-Jährigen wegen Straßenverkehrsgefährdung. Es steht obendrein ein gravierender Verdacht im Raum.
03.03.2026, 13:13
Heimburg/Benzingerode. - Auf der Landesstraße 85 zwischen Heimburg und Benzingerode wäre es am Montagabend, 2. März, beinahe zu einem Frontalcrash mit verheerenden Auswirkungen gekommen. Allein die geistesgegenwärtige Reaktion eines 60-Jährigen verhinderte einen folgenschweren Unfall.