Nach einem extrem gefährlichen Überholmanöver zwischen Heimburg und Benzingerode ermittelt die Polizei gegen einen 30-Jährigen wegen Straßenverkehrsgefährdung. Es steht obendrein ein gravierender Verdacht im Raum.

Haarscharf an Frontalunfall im Harz vorbei: Transporterfahrer unter ernstem Verdacht

Die Polizei ermittelt nach einem gefährlichen Überholmanöver gegen einen 30 Jahre alten Mann aus Wenigerode.

Heimburg/Benzingerode. - Auf der Landesstraße 85 zwischen Heimburg und Benzingerode wäre es am Montagabend, 2. März, beinahe zu einem Frontalcrash mit verheerenden Auswirkungen gekommen. Allein die geistesgegenwärtige Reaktion eines 60-Jährigen verhinderte einen folgenschweren Unfall.