Überraschender Ausflug: Was Kinder und ihre Eltern auf einem Bauernhof in Altbrandsleben erleben

Im Rahmen des Elan-Projektes des DRK besuchten Eltern mit ihren Kindern einen-Bauernhof am Goldbach in Altbrandsleben.

Altbrandsleben - vs

Einen Tag, der wohl in guter Erinnerung bleiben wird, bescherte das DRK-Familienzentrum Oschersleben am vergangenen Wochenende.

Insgesamt neun Familien trafen sich im Rahmen des sogenannten Elan-Projektes zunächst zu einem gemeinsamen Frühstück. Anschließend ließ die Leiterin Andrea Diegelmann nach eigenen Angaben die Katze aus dem Sack und erzählte den gespannten Familien, was auf sie zu kommt. Denn bis dato wussten die Eltern und Kinder nicht, wo es an diesem Tag hingeht. Ziel sei demnach der Ziegen-Bauernhof am Goldbach in Altbrandsleben gewesen. Nachdem Claudia Knopf vor Ort etwas über ihre Arbeit auf dem Hof erzählte, konnten die Eltern mit ihren Kindern selbst Hand anlegen, teilt Diegelmann mit.

Hühner füttern, Kartoffeln ernten und vieles mehr

In Gruppen aufgeteilt ging es etwa zum Kartoffelernten auf den Acker. „An anderer Stelle sammelten und pflückten die Familien gemeinsam Äpfel, die später zusammen zu köstlichem Most verarbeitet wurden“, berichtet die Leiterin des DRK-Familienzentrums. Zudem wurden Hühner gefüttert. Anderswo stand die Herstellung von Ziegenkäse im Mittelpunkt, den die Kinder als Erinnerung mit nach Hause nahmen.

„Das Highlight für alle war aber das Ziegenmelken, was jeder ausprobieren durfte“, inklusive anschießender Kostprobe. „Die geduldigen Tiere machten beim Melken der vielen eher ungelernten und zitternden Hände super mit“, berichtet Diegelmann. Eine kulinarische Belohnung stand zur Mittagszeit an. Denn dann konnten die Kinder, die frisch geernteten Kartoffeln waschen, klein schneiden und daraus Kartoffelpuffer zubereiten. Zum Schluss konnte dann noch in einem Quiz das erworbene Wissen des „unvergesslichen“ Tages auf dem Bauernhof der Familie Knopf getestet werden.

Das Projekt „Elan“ wird seit 20 Jahren vom DRK-Landesverband Sachsen-Anhalt organisiert und zielt nach eigenen Angaben darauf ab, Familien in ihrer alltäglichen Interaktion zu stärken.