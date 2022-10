Streitthema „Unangemessen und unseriös“ – Hötensleber Ratsmitglied übt herbe Kritik an der Stolperschwelle

Die Stolperschwelle am Hötensleber Rathaus bleibt in der Gemeinde eine unbequeme Angelegenheit. Als einer der Kritiker erklärt Ratsmitglied Rainer Siedekum in einem offenen Brief, warum er ein Problem mit diesem Mahn- und Erinnerungsmal hat.