Ob vollgelaufener Keller oder umgestürzter Baum: Das Unwetter am Sonnabend hat die Feuerwehren in Oschersleben schwer beschäftigt.

Oschersleben l Die schweren Regenfälle am Sonnabend, 13. Juni, haben die Feuerwehren im Oschersleber Stadtgebiet in Atem gehalten. Insgesamt mussten die Kameraden aus Beckendorf, Neindorf, Oschersleben, Schermcke, Klein Oschersleben, Groß Germersleben, Hadmersleben und Hornhausen zu 16 Einsätzen ausrücken.

„Vorwiegend galt es, Keller und Kellerwohnungen vom Wasser zu befreien“, berichtet Andreas Ehrhardt als Pressesprecher der Feuerwehren. In vielen Straßen habe es die Kanalisation nicht geschafft, die Regenmengen aufzunehmen. In Schermcke mussten die Kräfte der Feuerwehr Regeneinläufe frei machen, damit das Wasser abfließen konnte. In Beckendorf liefen Schlamm und Wasser vom Acker in darunter liegende Häuser.

Böschung rutscht in Neindorf ab

In Neindorf stürzten Teile einer Böschung auf Fußweg und Straße. In Hadmersleben fiel ein Baum auf die Straße und musste von der Feuerwehr beseitigt werden. „Bis in die Nacht hinein dauerten die Einsätze“, berichtet Andreas Ehrhardt. Unterstützung kam vom städtischen Bauhof. Am Sonntagvormittag musste die Feuerwehr Groß Germersleben erneut zu einem Wasserschaden in einem Keller ausrücken. Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand.