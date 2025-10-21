weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Sanierung von Kriegsdenkmälern Verein in Hornhausen startet Spendenaufruf

Zwei Kriegsdenkmäler an der St.-Stephani-Kirche sollen bald im neuen Glanz erstrahlen. Die Mitglieder des Hornhäuser Heimat- und Geschichtsvereins „Hornhäuser Reiterstein“ bitten um Unterstützung. Das sind die Details.

Von Jan Dahms 21.10.2025, 06:00
Auch das Denkmal für die Gefallenen des 1. Weltkrieges an der St.-Stephani-Kirche in Hornhausen wird erneuert.
Auch das Denkmal für die Gefallenen des 1. Weltkrieges an der St.-Stephani-Kirche in Hornhausen wird erneuert. Archivfoto: Jan Dahms

Hornhausen - Die Sanierung der beiden Denkmäler an der St.-Stephani-Kirche in Hornhausen hat begonnen. Gestern seien bereits die Bauarbeiter angerückt, bestätigte Ulrike Heinemann-Kück, Vorsitzende des Hornhäuser Heimat- und Geschichtsvereins „Hornhäuser Reiterstein“ gegenüber der Volksstimme.