Zwei Kriegsdenkmäler an der St.-Stephani-Kirche sollen bald im neuen Glanz erstrahlen. Die Mitglieder des Hornhäuser Heimat- und Geschichtsvereins „Hornhäuser Reiterstein“ bitten um Unterstützung. Das sind die Details.

Auch das Denkmal für die Gefallenen des 1. Weltkrieges an der St.-Stephani-Kirche in Hornhausen wird erneuert.

Hornhausen - Die Sanierung der beiden Denkmäler an der St.-Stephani-Kirche in Hornhausen hat begonnen. Gestern seien bereits die Bauarbeiter angerückt, bestätigte Ulrike Heinemann-Kück, Vorsitzende des Hornhäuser Heimat- und Geschichtsvereins „Hornhäuser Reiterstein“ gegenüber der Volksstimme.