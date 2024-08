Weil es in den Gremien in Ampfurth und Kleinalsleben zu wenig Mitglieder gibt, finden im November 2024 Ergänzungswahlen statt. Was passiert, wenn sich keine Bewerber mehr finden?

Die Bürger in Ampfurth und Kleinalsleben werden am 10. November noch einmal an die Wahlurne gerufen.

Ampfurth/Kleinalsleben - Bei der vergangenen Europa- und Kommunalwahl am 9. Juni 2024 hatten laut Stadtverwaltung insgesamt knapp 59 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Die Wähler in einigen Oschersleber Ortsteilen hatten an diesem Tag zudem die Möglichkeit, per Stimmzettel die Ortschaftsräte neu zu besetzen.