Private Initiative in der Börde Warum die neuen Bänke im Oschersleber Bikepark besonders sind
Die neue Freizeitanlage in der alten Bahntrasse bietet jetzt zwei Sitzgelegenheiten für die Besucher. Warum der Oschersleber Hardy Sommer die neuen Bänke aus Holz gesponsert hat.
30.10.2025, 06:00
Oschersleben - Der neue Bikepark in der alten Bahntrasse, südlich der Windthorststraße, verfügt ab jetzt über Sitzgelegenheiten. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs haben insgesamt zwei besondere Bänke aus Holz in der Freizeitanlage aufgestellt.