Die neue Freizeitanlage in der alten Bahntrasse bietet jetzt zwei Sitzgelegenheiten für die Besucher. Warum der Oschersleber Hardy Sommer die neuen Bänke aus Holz gesponsert hat.

Warum die neuen Bänke im Oschersleber Bikepark besonders sind

Auf Initiative von Hardy Sommer (Mitte) gibt es jetzt Sitzgelegenheiten im Bikepark Oschersleben. Beim Aufstellen der Bänke sind auch Oscherslebens Bürgermeister Benjamin Kanngießer (links) und der Leiter des Bauhofs, Nico Fricke, vor Ort.

Oschersleben - Der neue Bikepark in der alten Bahntrasse, südlich der Windthorststraße, verfügt ab jetzt über Sitzgelegenheiten. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs haben insgesamt zwei besondere Bänke aus Holz in der Freizeitanlage aufgestellt.