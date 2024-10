Nicole Reichert war früher selber Kundin der Kleiderkammer der Malteser in Oschersleben. Seit vielen Jahren packt sie nun auch mit an. Warum sie hier jede freie Minute verbringt.

Nicole Reichert ist seit kurzem stellvertretende Leiterin des Malteser Stübchens in Oschersleben.

Oschersleben - Wenn jemand auch die hinterste Ecke des Malteser Stübchens in der Magdeburger Straße 18 in Oschersleben kennt, dann ist es Nicole Reichert. Die Oschersleberin hilft schon seit langer Zeit in der Kleiderkammer der Hilfsorganisation.