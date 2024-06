Das Stadtfest in Oschersleben wird vom 21. bis zum 23. Juni 2024 auf dem Hackelberg gefeiert. Das Programm verspricht viele Höhepunkte. Auch ein prominenter Schlagerstar kommt in die Bodestadt.

Was beim Stadtfest 2024 in Oschersleben geplant ist

Oschersleben - Es soll ein unvergessliches Wochenende voller Unterhaltung für die ganze Familie werden. Drei Tage lang wird am kommenden Wochenende, vom 21. bis 23. Juni, auf und rund um den Hackelberg das diesjährige Stadtfest der Bodestadt gefeiert. Während dort ein buntes Bühnenprogramm mit einer Mischung aus Musik und Unterhaltung präsentiert wird, erstreckt sich drumherum eine Streetfoodmeile sowie auf den Parkplätzen in der Lindenstraße ein Schaustellerpark.

Sowohl der Schaustellerpark als auch die Streetfoodmeile kann schon am Freitag, 21. Juni, ab 14 Uhr zur offiziellen Eröffnung des Stadtfestes besucht werden. Die Stände von Streetfood On Tour, die seit drei Jahren immer wieder einen Stopp in Oschersleben einlegen, warten unterdessen mit verschiedenen Leckereien auf. Die Attraktionen des Schaustellerparks reichen beispielsweise vom Autoscooter, Twister und Riesenrad bis zum Kinderkarussell, Entenangeln und Bungee Trampolin. Ab 19 Uhr geht dann mit der Venga Venga Party eine 90er und 2000er Partyshow über die Bühne.

Auch am Sonnabend, 22. Juni, öffnet ab 10 Uhr der Schaustellerpark und die Streetfoodmeile. Auf der Bühne ist ein Auftritt von The Highwayman aus Magdeburg vorgesehen, der Country, Rock und Pop spielt. Zudem tanzt etwa das Mädchenballett des Oschersleber Karnevalsclub KKC und die Mitglieder von B.fitness aus der Bodestadt geben Einblicke in Aerial Fitness und Poledance.

Oschersleber Vereine präsentieren sich

Ebenfalls ab 10 Uhr öffnet eine sogenannte Vereinsmeile. „Dort haben Vereine die Möglichkeit, sich zu präsentieren, um Mitglieder zu gewinnen und auf sich Aufmerksam zu machen“, schildert Jana Krause vom Stadtmarketing der Bodestadt. Bis 14 Uhr gibt es dort Infos und Mitmach-Aktionen etwa vom Spielmannszug, der Rennsportgemeinschaft und der Pfotenfreunde. Der Programmpunkt sei demnach auch geplant worden, weil einige Interessengemeinschaften Nachwuchssorgen hätten.

Der Sonnabend steht auch im Zeichen eines Kinderflohmarkts. „Wir wollen Kindern und Eltern die Möglichkeit geben, gebrauchte Spielwaren anzubieten“, so Krause. Wie das Stadtmarketing informiert, können sich Interessenten für die Vereinsmeile und den Kinderflohmarkt (ohne Standgebühr) noch kurzfristig bis zum kommenden Freitagvormittag per Mail an tourismus@oscherslebenbode.de melden. Ab 19 Uhr beginnt dann die Radio SAW Party. Ein DJ sowie der Partyband Luxusrausch sorgen für einen stimmungsvollen Abend.

Frühshoppen am Sonntag auf dem Hackelberg

Der Sonntagvormittag beginnt wiederum traditionell mit der Proklamation der Schützenkönige auf dem Hackelberg ab 9.30 Uhr. Es schließt sich ein musikalischer Frühshoppen mit dem Blasorchester und dem Spielmannszug Oschersleben an. Auch am Nachmittag bleibt es musikalisch mit einem Auftritt des Musikers Noah Benedikt. Es folgen Tanzshows der DanceAcademy BeArt bis zum Abschluss des Stadtfestes ab 16 Uhr Ross Antony für Unterhaltung sorgen wird.

Jana Krause vom Stadtmarketing betont das breite Angebot der diesjährigen Veranstaltung mit der Beteiligung von vielen Oschersleber Künstlern und der Kombination aus Bühnenprogramm, Schaustellerpark und Streetfoodmeile. „Es ist schön, dass wir so ein so ein tolles Event auf die Beine stellen konnten, natürlich mit der Hilfe des Kultur- und Sozialausschusses, die das Ganze mit auf den Weg gebracht haben.“ Sie hoffe neben den guten Wetteraussichten vor allem auf viele Besucher, die Spaß haben und sich wohl fühlen.

Das Programm zum Oschersleber Stadtfest 2024

Freitag, 21 Juni 202414.00 Uhr: Schaustellerpark & Streetfoodmeile öffnen

19.00 Uhr: Venga Venga Party - DEUTSCHLANDS VERRÜCKTESTE 90er & 2000er PARTYSHOW kommt nach Oschersleben

Sonnabend, 22. Juni 202410.00 Uhr: Schaustellerpark & Streetfoodmeile öffnenBühnengäste: Der Highwayman, Dace Factory Egeln, BFitness, Kindertanzgruppe des KKCVereinsmeile: Vereine aus Oschersleben und den Ortsteilen stellen sich vor Kinderflohmarkt: Kinder dürfen auf Decken und kleinen Tischen ihre Spielsachen anbieten (Anmeldung erwünscht)

19.00 Uhr: radio-SAW Party - Mit dabei: Muckefuck-Holger Tapper, die radio SAW-Dancer, der radio SAW-DJ Holly und die Partyband Luxusrausch

Sonntag, 23. Juni 202409:30 Uhr: Proklamation der Könige auf dem Hackelberg

10:30 Uhr: Musikalischer Frühshoppen mit Blasorchester und Spielmannszug Oschersleben

14.30 Uhr: Noah Benedikt

15:00 Uhr: DanceAcademy B.Art

16.00 Uhr: Ross Antony Live und in Farbe auf unseren großen Showbühne mit anschließender Autogrammrunde