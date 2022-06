Was Bürgermeister Willamowski in seiner neuen Amtszeit in Kroppenstadt vor hat

Kroppenstedt - Diesen sonnigen Wahlsonntag nutzten nur wenige Kroppenstedter für einen Spaziergang in das Wahllokal. Als am Ende des Tages, Punkt 18 Uhr, die Wahlurne und die Briefwahlscheine geöffnet wurden, offenbarte sich das, was der amtierende Bürgermeister und einzige Kandidat, Joachim Willamowski, bereits geahnt hatte: Die Wahlbeteiligung ließ tatsächlich zu wünschen übrig.