Was Corona beim Rettungsdienst in Oschersleben alles verändert hat

Das zweite Jahr in Folge, in dem Corona das gesellschaftliche Leben in den Ruhemodus versetzt. Während pandemiebedingt manche in Kurzarbeit gehen , sind ist der Oschersleber Rettungsdienste rund um die Uhr im Einsatz - unter teils erschwerten Bedingungen, wie sich zeigt.

Oschersleben - Die Pandemie verändert alles. Besonders die Gesundheitsbranche muss seit Ausbruch des Coronavirus viel Aufwand zur Sicherheit der Patienten legen. Und das wird nicht selten zum Problem.

„Wir sind als Rettungskräfte direkt für den Schutz der Betroffenen verantwortlich, deshalb sind unsere Hygienestandards immer sehr hoch“, sagt Michael Michalzik, Diözesanpressereferent vom Malteser Hilfsdienst e.V.. Und weiter: „Durch die Pandemie wurden die Hygienemaßnahmen noch einmal erweitert.“ Alles im Sinne des Schutzes der Patienten.

Denn wenn der Notruf eintrifft und der oder die Verletzte in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden wird, muss ausgeschlossen werden, dass das Virus sich verbreitet. Hygienemaßnahmen also, die aber auch Nachteile mit sich bringen können. Denn: die Einsatzzeiten erhöhen sich dadurch, wie Michalzik unterstreicht. Und auch der Eigenschutz sei „notwendigerweise erhöht“ worden. Aufwände an allen Fronten.

Oschersleber Rettungsdienst - Eine Bilanz

In Oschersleben und Umgebung, einem der Zuständigkeitsbereiche vom Malteser Rettungsdienst, fielen im zweiten Covid-Jahr insgesamt 5691 Einsätze an. Davon fast 4000 Rettungswagen-Einsätze, wie Malteser Michalzik mitteilt. Den Rest teilen sich Notarzt- und Krankentransporte. Die Zahlen, sagt Michalzik, ähneln sich stark zu denen aus dem ersten Pandemie-Jahr (6339 Einsätze).

Erstaunlich: Weniger Oschersleber wählen den Notruf, als in der Zeit vor Corona. Michalzik: „Durch die Covid-19-Pandemie wollten grundsätzlich nicht so viele Patienten ins Krankenhaus gebracht werden und sind aus diesem Grund lieber zu ihren Hausärzten gegangen.“

Insgesamt, so resümiert der Diözesanpressereferent, war es für den Rettungsdienst also ein vergleichbar ruhiges Jahr. Das zeigt sich vor allem auch an einem besonders fordernden Tagen wie Silvester - dann nämlich, wenn zu viel Alkohol und Sprengstoffe wie in Böllern aufeinandertreffen. „Es war eher ruhiger, ähnlich zu 2020“, so Michalzik. Man merke einen Unterschied zu den Jahren davor, sagt er weiter, in denen noch uneingeschränkt geböllert werden durfte.

Es ist das zweite Jahr in Folge, in dem kein Feuerwerk oder Böller in Deutschland verkauft werden durfte. Der Grund: die ohnehin schon wegen der Corona-Intensivpatienten am Limit laufenden Krankenhäuser entlasten. Kapazitäten, die durch das „Böllerverbot“ nun frei wurden. Wohl selten kam eine Rettungsdienststelle „ruhig“ durch die Silvesternacht.

Auch für den Rettungsdienst in Wanzleben ergeben sich durch Corona viele Nachteile - die sich nun im zweiten Corona-Jahr noch deutlicher zeigen. Nachteile, die vor allem vielfältig seien, wie Claus Günther, Geschäftsleiter von der Rettungsdienst Ackermann GmbH in Wanzleben festhält.

Steigende Kosten durch tägliche Tests

„Zum einen belastet es die Mitarbeiter“, sagt Günther. Zum anderen, so sagt er, sei der Desinfektionsaufwand gestiegen. Auch die Schutzausrüstung und das Maske tragen erschwere die tägliche Arbeit, Klinikplätze seien in Hochzeiten nur begrenzt verfügbar.

Ein weiterer Stressfaktor, den das private Unternehmen wegen Corona plagt, seien steigende Kosten durch die Pandemie: Tägliche Tests oder auch die Schutzausrüstung, die bezahlt werden wollen, drücken die Betriebskosten nach oben.

Insgesamt 3324 Alarmierungen der Rettungswagen bilanziert Claus Günther das vergangene zweite Corona-Jahr. Rund 500 mehr als noch 2020. „Die Steigerung“, so Günther, „ist auf viele Faktoren zurückzuführen - unter anderem auch auf Corona und die allgemeine Verunsicherung mit der Krankheit.“

Hoffnungsvoll schaut die Rettungsdienststelle derweil in die nahe Zukunft. So sollen sich in diesem Jahr alle Mitarbeiter weiterqualifizieren dürfen, als Organisatorische Leiter Rettungsdienst. Auch die bislang fruchtende Zusammenarbeit zwischen der Freiwilligen Feuerwehr Wanzleben und der Ackermann GmbH soll intensiviert werden und es sollen gemeinsame Übungen stattfinden. „Wenn es Corona zulässt“, so Claus Günther.

Perspektive in Oschersleben

Für das Jahr 2022 soll die Flotte vom Malteser Rettungsdienst in Oschersleben weiter ausgebaut werden. Ganze vier neue Rettungswagen sowie einen neuen Krankentransportwagen sollen angeschafft werden. Außerdem plane laut Michalzik der Landkreis die Digitalisierung der Einsatzdaten und der Einsatznavigation. Es geht voran in Oschersleben.

Zuständig für den Rettungsdienst ist der Landkreis Börde. Er vergibt die Aufgeben an freie Träger oder an private Rettungsdienste. Im Raum Oschersleben sind die Malteser dafür zuständig, im Raum Wanzleben der Rettungsdienst Ackermann. In regelmäßigen Abständen werden die Aufträge vom Landkreis neu ausgeschrieben und alle Anbieter können sich dafür bewerben.