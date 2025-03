Was plant die Motorsport-Arena zum Saisonstart 2025?

Veranstaltung in Oschersleben

Saisonstart mit dem „Autofrühling“ in der Motorsport-Arena Oschersleben.

Oschersleben - vs

In der Motorsport-Arena wird sich derzeit auf den Saisonstart 2025 vorbereitet. Bereits ab dem 22. März 2025 rollen mit dem Norddeutschen ADAC Börde Tourenwagen Cup die ersten Rennwagen auf der Rennstrecke.

Traditionell wird die Saison allerdings mit dem Autofrühling am ersten April-Wochenende eröffnet. Und so werden die Besucher am Sonnabend, 5. April 2025, bei freiem Eintritt auch diesmal zu einem erlebnisreichen Saisonauftakt begrüßt, teilt die Motorsport-Arena mit. Versprochen wird demnach ein vielseitiges Programm – von faszinierenden Motorsportmomenten über spannende Bühnenauftritte bis hin zu wertvollen Infos zur neuen Saison.

Oldtimer auf der Rennstrecke

Auf der Rennstrecke drehen dann die Oldtimer Trackdays ihre Runden. „Historische Formelwagen und legendäre Rennklassiker lassen die Faszination vergangener Motorsport-Epochen wieder aufleben“, heißt es dazu von den Organisatoren. Auch abseits der Rennstrecke gebe es viel zu entdecken. Unter dem Motto „Urlaub vor der Haustür“ können Besucher Inspirationen für ihren nächsten Urlaub in der Region sammeln. Bei einem Hubschrauberrundflug kann die Börde aus der Vogelperspektive bewundert werden. Zudem sind Sportler aus der Region für Autogrammstunden und Mitmach-Aktionen in verschiedenen Sportarten zu Gast. Ein besonderes Highlight ist demnach das DTM-Fahrzeug von Schubert-Motorsport, welches aus nächster Nähe bestaunt werden kann.

Der Saisonauftakt der DTM findet in der Motorsport-Arena dann vom 25. bis 27. April 2025 statt. Zudem wird für die kommenden Monate die Rückkehr von Rennformaten angekündigt, wie das Fast Car Festival vom 13. bis 15. Juni 2025, dem ADAC Racing Weekend vom 1. Bis 3. August 2025 und die NASCAR Euro Series vom 19. bis 21. September 2025.