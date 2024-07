Was zum Schützenfest 2024 in Hordorf geplant ist

Die Amtszeit der Schützenkönige von 2023 in Hordorf ist bald vorbei. Am kommenden Wochenende werden neue Schützenkönige gekrönt.

Hordorf - Während an diesem Wochenende (12. bis 14. Juli) die Schützen in Hornhausen kräftig feiern, gehen die Vorbereitungen für das Volks- und Schützenfest in Hordorf in die heiße Phase. Denn schon für das kommenden Wochenende (19. bis 21. Juli) lädt der Schützenverein 1860 Hordorf zu dieser dreitägigen Veranstaltung ein.

Bevor das Fest am Freitag, 19. Juli 2024, vor Ort im Dorfgemeinschaftshaus offiziell startet, findet schon ab 18.30 Uhr ein Festumzug der Schützen und Einwohner mit ihren Gästen statt. Zusammen mit dem Spielmannszug der werden die Schützenkönige abgeholt. Laut Programm lädt nach der Eröffnung der Festwochenendes um 20 Uhr Uwes Disco zum Tanz im Festzelt ein.

Schützenfest Hordorf 2024: Festumzüge und Party im Festzelt

Der Sonnabend, 20. Juli 2024, beginnt nach Angaben der Organisatoren um 8.30 Uhr m Dorfgemeinschaftshaus zum Abholen der Schützenkönige mit Begleitung des Spielmannszuges der Freiwilligen Feuerwehr Hordorf. Ab 10.30 Uhr starten dann die Wettbewerbe zum Ausschießen des Kinder-, Jugend- und Volkskönigs. Zudem sei für Spiel, Sport und Spaß für Kinder mit den Spielmodulen „Bode Event“ gesorgt. Ab 20 Uhr sorgt DJ Grünewald zum Tanz im Festzelt. Dabei sollen auch die diesjährigen Schützenkönige bekannt gegeben werden.

Auch am Sonntag, 21. Juli 2024, soll in Hordorf gefeiert werden. Um 9 Uhr startet der große Festumzug der Schützen und Einwohner mit ihren Gästen zum Abholen der Schützenkönige und des Volkskönigs, unter anderem mit dem Oschersleber Spielmannszug. Das gemeinsame Frühschoppen mit den Schermcker Blasmusikanten und einem Zusammenspiel des Hordorfer und Oschersleber Spielmannszuges sind dann anschließend ab 9.30 Uhr zu erleben.

Zum Ausklang der Festtage ist dann noch ein gemütliches Kaffeetrinken für die Schützen, Einwohner und ihre Gäste geplant, ausgerichtet von den Hordorfer Kuchenfeen. Wie die Organisatoren mitteilen, stehen während des Hordorfer Volks- und Schützenfestzahlreiche Geschäfte von Schaustellern zur Verfügung.