Ausleben. - Eine besondere Aktion für die Ferienkinder des Grundschulhortes Ausleben haben der Hort und der Verein „Grüner Stammtisch“ gemeinsam organisiert. Kinder, Erzieher und Vereinsvorsitzende Urte Ohnesorge haben sich zur Müllsammelaktion im Dorf verabredet. Unterstützt wurde die Aktion von den Oberstufen-Schülerinnen Michelle Wenig und Lucy Zacher.

Horterzieherin Stefanie Gallun hat die Mädchen und Jungen auf ihren besonderen Einsatz gut vorbereitet.

Bevor die Kinder die Müllsammelaktion starteten, gab es für sie ein unterhaltsames wie informatives Puppenspiel, welches die „Puppenspieler“ Michelle Wenig, Lucy Zacher und Urte Ohnesorge den Titel gaben „Müllaktion in Ausleben“. Die Kinder waren begeistert und nun gut auf die bevorstehende Aufgabe eingestimmt, denn im Anschluss an das Puppenspiel mussten sie Kärtchen mit verschiedenen Müllgegenständen den passenden kleinen Mülltonnen zuordnen. „Dies stellte sich manchmal als gar nicht so einfach heraus. Gehört der Pizzakarton nun in die Blaue Tonne oder in die Restmülltonne?“, berichtet Urte Ohnesorge.

Bereits die zweite Sammelaktion dieser Art

Im Frühjahr dieses Jahres hatte der Verein „Grüner Stammtisch Ausleben“ bereits erfolgreich eine Müllsammelaktion mit der hiesigen Kita „Schloss Trautenburg“ organisiert. Nun wollten auch die Hortkinder ihren Beitrag leisten und die Umgebung ihres schönen Hortes, den sie erst vor wenigen Monaten wieder bezogen haben, vom Müll befreien. Mit Handschuhen und Mülltüten ausgestattet, machten sie sich motiviert ans Werk. „Auf den ersten Blick schien gar nicht so viel Müll herumzuliegen. Am Ende waren die Tüten dennoch prall gefüllt“, berichtet Urte Ohnesorge. Sie berichtet über das Ziel der Aktion: „In Gemeinschaft Gutes für die Umwelt tun und das Bewusstsein für den Umweltschutz schärfen. Allen wurde klar: Am allerbesten ist es, Müll zu vermeiden. Kinder wie Leni, Marie, Maximilian, Matvei, Milan, Rosi und Bruno betonten mehrfach, dass die Müllsammelaktion ein ganz tolles Ferienerlebnis für sie war. Und wer Müll sammelt, weiß, dass man Müll ordentlich entsorgt und nicht einfach umher wirft“, so die Vorsitzende des Grünen Stammtischs.

Und sie ist überzeugt: „Diese Aktion zeigt eindrucksvoll, wie effektiv gemeinschaftliches Handeln für den Umweltschutz sein kann. Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten für ihren Einsatz und ihr Engagement! Weil es ihnen so viel Freude bereitete, wollen die Müllsammler vom Hort Ausleben diese Woche erneut und eigenständig losziehen und Müll sammeln. “Ein besseres Ergebnis kann man sich nicht vorstellen„so Urte Ohnesorge.