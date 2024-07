Im Sommer bleibt es in einigen Oschersleber Schulen nicht still, denn nun haben Baufirmen das Zepter übernommen. Wo und in was der Landkreis genau investiert.

Oschersleben - Während die Schüler gerade mitten in den großen Sommerferien stecken und ihre freie Zeit genießen, ist es in einigen Schulen in der Bodestadt gar nicht so still und ausgestorben, wie man allgemein annehmen könnte. Denn in den Gebäuden haben nun Handwerker das Zepter übernommen.