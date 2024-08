Die Vorbereitungen für die sportliche Großveranstaltung am 10. August 2024 laufen bereits seit Tagen auf Hochtouren. Ab dem Nachmittag kommt es zu Straßensperrungen in der Region.

Welche Straßen sind am 10. August 2024 wegen des Triathlons in Oschersleben gesperrt?

Helfer bei der Vorbereitung des Triathlons in Oschersleben: Die Unterstützung vieler Freiwilliger macht das Event erst möglich.

Oschersleben/Seehausen - Bevor beim 10. Triathlon in Oschersleben am 10. August 2024 die Athleten ins Schwitzen kommen, standen schon im Vorfeld augenscheinlich auch einige Helfer im Schweiß. Vor allem im und um das Freibad in Oschersleben hatten sie gestern noch einige Hände voll zu tun.