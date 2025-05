Oschersleben - Die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen im Gymnasium Oschersleben haben einen besonderen Schultag erlebt.

Anlässlich des Weltrotkreuztages am 8. Mai veranstaltete der DRK-Kreisverband Börde zum bereits 14. Mal einen speziellen Aktionstag für die Kinder. Ziel sei es, ihnen die verschiedenen Bereiche der Organisation näher zu bringen, teilte die Leiterin des DRK-Familienzentrums Oschersleben, Andrea Diegelmann, mit. „Viele denken, das DRK bedeutet Rettungsdienst, Blutspende und Pflegeheim, aber es gibt noch sehr viel mehr, was den DRK-Kreisverband Börde ausmacht.“

Weltrotkreuztag im Gymnasium Oschersleben: Sechs Stationen mit Aktivitäten

In kleinen Gruppen aufgeteilt, waren für die Schüler bis zum Mittag insgesamt sechs Stationen mit Aktivitäten vorbereitet. Mitarbeiter der Wasserwacht Oschersleben informierten die Fünftklässler beispielsweise zur Ersten Hilfe bei Badeunfällen. Beim Einblick in das Tauchen durfte auch das Ausprobieren der Ausrüstung nicht fehlen. Im Bereich Suchtberatung absolvierten die Gymnasiasten ein Wissens-Quiz zum Thema Medien. In einem anderen Raum wurde erklärt, was die Aufgaben des Schulsanitätsdienstes sind. Bei der ersten Hilfe konnten Verbände angelegt und Kühlakkus ausprobiert werden. Das Sozial- und Teilhabezentrum „Plan B“ sorgte für Entspannung auf Yogamatten.

Auf dem Schulhof konnten zudem alle Schüler einen Blick in einen Rettungswagen werfen und einer Sanitäterin Fragen stellen. „Die Schüler sind total begeistert, das kann man nicht anders sagen“, resümierte Andrea Diegelmann vom DRK.