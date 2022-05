Wenn Zweitklässler in Oschersleben zu kleinen Gärtnern werden

Ein AOK-Projekt bringt den Mädchen und Jungen der St.-Martin-Grundschule in Oschersleben Garten und Natur näher.

Oschersleben - Wenn es in den Schulgarten geht, sind die Mädchen und Jungen der St.-Martin-Grundschule immer Feuer und Flamme. Wie Katrin Lutter-Najda als Vorsitzende des Fördervereins der St.-Martin-Grundschule erklärt, sind es immer die Zweitklässler, die sich jeweils ein Schuljahr lang um den Schulgarten kümmern. Immer zum Schuljahresanfang wird der Garten dann von den Drittklässlern an die Zweitklässler übergeben. „Da die Schulgartenarbeit aber aufgrund von Corona im vergangenen Jahr kaum möglich war, ist dieses Schuljahr etwas Besonderes, denn die Zweit- und Drittklässler kümmern sich gemeinsam um den Schulgarten“, so Katrin Lutter-Najda.

Seit 2020 befindet sich der Schulgarten in der Kleingartenanlage „Am Bruch“, der Förderverein übernimmt die Pacht. Einst sehr verwildert übernommen, haben die Schüler, aber auch die Pädagogen inzwischen gut Hand angelegt. Geholfen hat dabei auch die Unterstützung über ein insgesamt dreijähriges AOK-Projekt, das unter anderem die Finanzierung von Gartengeräten, Saatgut und Pflanzen gesichert hat. Die Oschersleber Landfrauen unterstützen die St.-Martin-Grundschüler ebenfalls regelmäßig bei der Arbeit im Schulgarten. Die Ausflüge in den Schulgarten werden im Rahmen des sogenannten vernetzten Unterrichts, vorrangig bei schönem Wetter, unternommen. Die Zweitklässler haben gleich nach der Übergabe zunächst die Gelegenheit genutzt, Unkraut zu jäten. Als Nächstes steht das Festmachen für den Winter auf dem Plan.