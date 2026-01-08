Versinkt Magdeburg im Schnee? Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigen Schneefällen, Sturm und eisiger Kälte. Im Liveticker erfahren Sie, wie sich die Lage entwickelt – und wie Sie sicher durch die Stadt kommen.

Die Gehwege in der Magdeburger Innenstadt, wie hier am Breiten Weg, waren am Donnerstagabend, 8. Januar, glatt wie Schmierseife.

Magdeburg. - Schnee, Glätte und Eiseskälte haben Magdeburg seit Tagen fest im Griff. Ab Freitag, 9. Januar, soll es die Landeshauptstadt aber heftiger treffen als in den zurückliegenden Tagen. Der Winterdienst und die Magdeburger Verkehrsbetriebe sind in voller Besatzung im Einsatz. In unserem Liveticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

19.50 Uhr: Einladung zum Schneemann- und Iglubauen

Die schönen Seiten des Schnees: Der Verein Blickwechsel, St.-Josef-Straße 13 in Olvenstedt ,ruft zum gemeinsamen Bauen von Schneemännern und Iglus ein. Am Freitag, 9. Januar, ab 15 Uhr sind Interessierte im Verein willkommen. Alle können ohne Anmeldung kommen

19.35 Uhr: Distanzunterricht der Berufsbildenden Schulen

Die Berufsbildenden Schulen Hermann Beims mit Standorten in Bodestraße und Salzmannstraße lassen den Unterricht am Freitag, 9. Januar, aufgrund der vorhergesagten außergewöhnlichen Witterungsbedingungen als Distanzunterricht stattfinden. Homeschooling ist auch für die Schüler der Berufsbildenden Schulen Eike von Repgow für Wirtschaft und Verwaltung in der Albert- Vater- Straße angesagt.

19.10 Uhr: Leere Supermarktregale im Westen Magdeburgs

Erinnerungen an die Corona-Zeit werden wach. In einem Supermarkt im Westen Magdeburgs waren die sonst um diese Zeit noch gut gefüllten Regale für Brot und Brötchen komplett leergefegt. Vom Personal hieß es, es habe nicht an Lieferschwierigkeiten gelegen, sondern an der deutlich größeren Nachfrage als sonst an einem Donnerstag. Ein ähnliches Bild ergab sich bei der Auslage für Obst und Gemüse. Immerhin: Toilettenpapier war noch ausreichend vorhanden.

Leere Brotregale in einem Supermarkt im Westen Magdeburgs. Kunden griffen offenbar zu Brot und Brötchen mit Blick auf den schneereichen Freitag mehr als sonst zu. Foto: Rainer Schweingel

19.05 Uhr: Zugverkehr am Hauptbahnhof Magdeburg noch ohne Einschränkungen

Der Zugverkehr vom Magdeburger Hauptbahnhof aus läuft noch weitgehend normal. Doch neben der Deutschen Bahn rechnet auch die Odeg, die Magdeburg mit Berlin per RE 1 verbindet, mit Einschränkungen.

Am Hauptbahnhof Magdeburg gab es am Donnerstagabend noch keine Einschränkungen. Foto: Rainer Schweingel

18.30 Uhr: Es wird richtig glatt auf Magdeburgs Fußwegen

Achtung auf den Fußwegen: Beim Spaziergang durch die Innenstadt wurde es glatt auf den Bürgersteigen. Der schmierig gewordene Schnee zog an und war glatt wie Schmierseife. Auf den Straßen sieht es (noch) gut aus. Die Hauptstraßen in Magdeburg - ob in der Innenstadt, in Sudenburg, in Stadtfeld oder in Ottersleben - sind noch nicht glatt.

18 Uhr: Distanzunterricht am Siemens-Gymnasium

Auch das Siemens-Gymnasium in Magdeburg reagiert auf das Sturmtief. Aufgrund der angekündigten Wettersituation und der bereits vorliegenden Mitteilung des Landkreises Börde, dass am Freitag kein regulärer Schülerverkehr stattfinden wird, findet der Unterricht am Siemens-Gymnasium an diesem Tag im Distanzformat statt. Die Schulleitung beobachte die Wetterlage weiterhin aufmerksam und hofft, den Unterricht am Montag wieder in Präsenz aufnehmen zu können, hieß es in einer Mitteilung an Schüler und Eltern.

17.10 Uhr: Erste Schule reagiert

Das Edithagymnasium in Magdeburg hat für Freitag, 9. Januar 2025, den Präsenzunterricht abgesagt. Schulpflicht bestehe weiterhin, hieß es, aber der Unterricht finde in Form von Distanzunterricht statt. Schüler erhielten ihre Aufgaben laut Vertretungsplan über das Portal Moodle. Für Schüler der fünften und sechsten Klassen wird von der ersten bis zur vierten Stunde eine Notbetreuung in der Schule angeboten. Mittagessen wird für alle abbestellt. Klassenarbeiten werden auf den 16. Januar 2025 verschoben.

16.40 Uhr: Erste Einrichtungen in Magdeburg bleiben geschlossen

Das Technikmuseum hat angekündigt, vom 9. bis 11. Januar geschlossen zu bleiben. Der Elbauenpark bleibt am Freitag, 9. Januar, geschlossen. Auch die Tourist-Information am Hauptbahnhof wird am Freitag nicht öffnen.

Vergleichsweise wenig Schnee musste am 8. Januar geschoben werden, wie hier Höhe der Straßenbahnhaltestelle Haeckelstraße/Museum an der Otto-von-Guericke-Straße in Magdeburg. Foto: Rainer Schweingel

16.35 Uhr: Gnadenhof sagt Tag der offenen Tür ab

Der Gnadenhof Katzeninsel im Magdeburg-Rothensee ist eines der ersten Opfer des noch härteren Wintereinbruchs. Die Anlaufstelle und Heimstätte für Tiere in Not muss wetterbedingt seinen für den 10. Januar 2026 geplanten Tag der offenen Tür absagen. In Abhängigkeit vom Wetter soll später ein neuer Termin gefunden werden.

16.05 Uhr: Eingeschränkter Regionalbusverkehr

Das Regionalbusunternehmen BördeBus hat entschieden, den Linienverkehr am 9. Januar wie an schulfreien Tagen durchzuführen. In Magdeburg werden neben dem ZOB auch weitere Haltestellen von elf Linien von BördeBus bedient. Auch die Regional-Buslinien der KVG aus dem Salzlandkreis fährt nur nach Ferienfahrplan.

15.10 Uhr: Müllabfuhr mit Einschränkungen in Magdeburg

Wie die Stadt Magdeburg mitgeteilt hat, kann es zu Einschränkungen bei der Müllabfuhr kommen. Durch den Feiertag am Dienstag werden Touren auch am Samstag nachgeholt.

13.30 Uhr: Winterdienst und MVB in Magdeburg stocken auf

Mit 20 großen Räum- und Streufahrzeugen steht der städtische Winterdienst mit beauftragten Fremdfirmen parat. Zusätzlich werden noch Radlader von den Deponien samt Fahrer in Bereitschaft stehen. Die MVB müssen rund 140 Kilometer Gleise schneefrei halten. MVB-Sprecher Tim Stein: „Wir sind am Freitag mit voller Mannschaftsstärke ab 4 Uhr im Winterdiensteinsatz. Oberstes Ziel ist die Aufrechterhaltung des Linienbetriebs. So lange wir fahren können, werden wir fahren.“