Viele Städte in Sachsen zählen seit einigen Jahren immer weniger Einwohnerinnen und Einwohner. In Leipzig ist das nicht so.

Leipzig - Leipzig hat zum Ende des vergangenen Jahres mehr Einwohnerinnen und Einwohner gezählt als ein Jahr davor. Ende 2025 hatten insgesamt 633.592 Menschen in der Messestadt ihren Hauptwohnsitz, teilte die Stadtverwaltung mit. Ende 2024 seien es 1.030 Menschen weniger gewesen.

Die Leipzigerinnen und Leipziger wohnten den Angaben nach in 365.382 Haushalten, darunter 57,5 Prozent Einpersonenhaushalte. Mit Blick auf die längerfristige Entwicklung sei es seit 2002 in Leipzig der geringste Anstieg von Einwohnerinnen und Einwohner, hieß es.

In den vergangenen zehn Jahren sei die Stadtbevölkerung von Leipzig um 65.746 Personen gewachsen. Andere kreisfreie Städte in Sachsen, Dresden und Chemnitz, hatten zuletzt Bevölkerungsrückgänge verbucht.