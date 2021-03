Die Verbandsgemeinde Westliche Börde kann anstehende Investitionen nicht immer allein stemmen. Ein Finanzierungsmodell wird diskutiert.

Gemeinde Westliche Börde l Die AKW-Fraktion (Gemeinderäte aus Ausleben, Kroppenstedt und Wulferstedt) des Verbandsgemeinderates hat folgenden Antrag an das Gremium gestellt: „Für zukünftige Investitionen der Verbandsgemeinde Westliche Börde in Gebäude, die zur Erfüllung der Pflichtaufgabe im Bereich Feuerwehr, Kita und Schule dient und wo die Verbandsgemeinde Aufgabenträger ist, wird ein einheitliches Finanzierungsmodell beantragt.“ Mit diesem Antrag solle künftig klar und eindeutig geregelt werden, wie bei Investitionen in bestehende Objekte und bei neuen Objekten der Mitgliedsgemeinden verfahren werden soll. Die AKW-Fraktion hat ein Finanzierungsmodell vorgeschlagen. Wird eine Investitionssumme X als 100 Prozent angesehen, habe die Verbandsgemeinde als Aufgabenträger 15 Prozent der Investitionssumme zu tragen. Die restlichen 85 Prozent teilen sich zu einem Drittel die Mitgliedsgemeinde für den Ersatz von Dach und Fach und zu Zweidritteln die Verbandsgemeinde, abzüglich der Fördermittelzuwendungen. Ursprünglich hatte die AKW-Fraktion in ihrem Antrag auch verankert, dass in Objekten von Mitgliedsgemeinden, in denen Denkmalschutzauflagen zu erfüllen sind, die Mehrkosten von den Mitgliedskommunen zu tragen sind. Dieser Passus wurde nach einer Diskussion im Haupt- und Finanzausschuss des Verbandsgemeinderates gestrichen.



Gemeinsame Finanzierung kann funktionieren

Der Antrag der AKW-Fraktion hat gerade in der Mitgliedsgemeinde Am Großen Bruch zu einigen Diskussionen geführt. Andererseits zeigen Beispiele wie der Neubau des Verwaltungssitzes in Gröningen oder die Sanierung der Kindertagesstätte „Schloss Trautenburg“ in Ottleben, dass eine gemeinsame Finanzierung gut funktionieren kann. Hier wird bereits das vorgeschlagene Finanzierungsmodell angewendet.



Ferdinand Riedl, Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses und der AKW-Fraktion, sprach in der Ausschusssitzung von einem Finanzierungsmodell der Zukunft unter Berücksichtigung der finanziellen Belastbarkeit der Mitgliedsgemeinden. Schon seit Jahren werde das Thema in der Verbandsgemeinde diskutiert. Angesichts der Tatsache, dass die finanzielle Ausstattung der Kommunen zukünftig sicher nicht besser werden wird, müsste die Diskussion beendet und ein Modus gefunden werden. „Wir sehen dieses Finanzierungsmodell auch unter der Maßgabe, dass Fördermittel beantragt werden. Künftig werden die Mitgliedsgemeinden angehalten sein, Prioritäten zu setzen. Die Gemeinden würden weiterhin über ihre Investitionspauschale verfügen können. Ich bin der Überzeugung, dass wir nach diesem Modell arbeiten können“, so Ferdinand Friedl.



Verbandsgemeindebürgermeister Fabian Stankewitz (SPD) betonte, mit dem angestrebten Finanzierungsmodell würde die Kommune nicht gegen die Kommunalverfassung verstoßen und auch nicht förderschädlich handeln. Zugleich machte der deutlich: „Die Verbandsgemeinde hat noch nie die Investitionspauschale der Mitgliedsgemeinden für sich verwendet“.



Eigentumsfrage muss geklärt sein

Funktionieren könne das Modell allerdings nur, wenn die Mitgliedskommune mitspielt, was aber wenn nicht? Und es sich aber um eine Pflichtaufgabe handelt? „Dieser Punkt ist noch zu klären“, so Stankewitz. Wie auch die Eigentumsfrage, denn in vielen Fällen ist die Verbandsgemeinde zwar der Träger der Gebäude, in denen die Pflichtaufgabe ausgeübt wird, aber eben nicht der Eigentümer. „Die Eigentumsfrage muss ergänzend in zweiter Instanz geklärt werden. Es ist zugleich eine schwierige Frage, die Mitgliedsgemeinde müsse bereit sein, ihren Besitz abzugeben“, erklärte der Verbandsgemeindebürgermeister in der Ausschusssitzung.



Klaus Graßhoff als Bürgermeister der Gemeinde Am Großen Bruch kann dem Antrag der AKW-Fraktion und dem geplanten neuen Finanzierungsmodell wenig abgewinnen. „Ja, wenn es sich die Gemeinde leisten kann, ihren Anteil dazu zu geben. Ich sehe das gerade für unsere Gemeinde kritisch. Wir machen den zweiten vor dem ersten Schritt. Es geht nicht ums Wollen, sondern ums Können. Der Haushalt gibt dann keine Spielräume mehr her“, ist der Hamersleber überzeugt. Niemand solle „vergewaltigt“ werden, nichts werde über die Köpfe der Mitgliedsgemeinden hinweg entschieden - das ist der abschließende Tenor der Diskussionen.