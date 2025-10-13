weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Oschersleben
    4. >

  4. Investitionen in der Börde: Wie in Oschersleben die Innenstadt verschönert werden soll

Investitionen in der Börde Wie in Oschersleben die Innenstadt verschönert werden soll

Die Infrastruktur im Oschersleber Stadtzentrum soll verbessert werden. Die Stadtverwaltung hat dazu jetzt ein Katalog mit verschiedenen Maßnahmen vorgelegt. Auch ein Wasserspiel wird dabei in Betracht gezogen.

Von Jan Dahms 13.10.2025, 18:00
Der Parkplatz in der Lindenstraße mit Blick auf den Hackelberg in Oschersleben.
Der Parkplatz in der Lindenstraße mit Blick auf den Hackelberg in Oschersleben. Foto: Jan Dahms

Oschersleben - Der Hackelberg hat sich mittlerweile als zentraler Festplatz für Stadtfeste und andere Veranstaltungen etabliert. Nun möchte die Stadtverwaltung die nötige Infrastruktur vor Ort weiter verbessern. Das geht aus einem Maßnahmenkatalog hervor, die der Leiter des Fachbereichs Bauen und Umwelt der Stadt Oschersleben, Matthias Wilcke, den Mitgliedern des Bau-, Wirtschafts- und Umweltausschusses kürzlich präsentierte.