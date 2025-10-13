Die Infrastruktur im Oschersleber Stadtzentrum soll verbessert werden. Die Stadtverwaltung hat dazu jetzt ein Katalog mit verschiedenen Maßnahmen vorgelegt. Auch ein Wasserspiel wird dabei in Betracht gezogen.

Wie in Oschersleben die Innenstadt verschönert werden soll

Der Parkplatz in der Lindenstraße mit Blick auf den Hackelberg in Oschersleben.

Oschersleben - Der Hackelberg hat sich mittlerweile als zentraler Festplatz für Stadtfeste und andere Veranstaltungen etabliert. Nun möchte die Stadtverwaltung die nötige Infrastruktur vor Ort weiter verbessern. Das geht aus einem Maßnahmenkatalog hervor, die der Leiter des Fachbereichs Bauen und Umwelt der Stadt Oschersleben, Matthias Wilcke, den Mitgliedern des Bau-, Wirtschafts- und Umweltausschusses kürzlich präsentierte.