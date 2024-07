Aktion für den guten Zweck in Oschersleben

Eine Auktion für den guten Zweck: Im Rahmen des Festivals „Rock & Metal Day'z“ in Oschersleben wurde diese Gartenbank des Hornhäuser Kettensägenkünstlers versteigert.

Hornhausen - Es ist eine besondere Gartenbank, die der Kettensägenkünstler Olaf Schmidt aus Hornhausen in viertägiger Arbeit für die diesjährigen „Rock & Metal Day'z“ entworfen hat. Sie trägt unter anderem den Schriftzug des Rock- und Metal-Festivals, das jedes Jahr zu Gunsten krebskranker und benachteiligter Kinder und Jugendlichen auf dem Campingplatz der Motorsport-Arena Oschersleben stattfindet.

Im Rahmen der Veranstaltung, die Ende Juni mit mehreren hundert Besuchern über die Bühne ging, wurde das Unikat für dem guten Zweck versteigert. Der Kettensägenkünstler Olaf Schmidt hat nun das Ergebnis der Aktion mitgeteilt. „Die Gartenbank hat bei der Auktion satte 1.919,19 Euro eingebracht und steht jetzt auf der schönen Ostseeinsel Rügen“, schreibt er. Das Hauptspendenziel ist demnach das Elternhaus am Uniklinikum Magdeburg des Förderkreises krebskranker Kinder.

„Rock & Metal Day'z“ Oschersleben: Einsatz für in Not geratene Kinder und Jugendliche

Der Veranstalter der „Rock & Metal Day'z“ ist der Verein „M.A.DE. for Kids“, der sich auch auf ihrem Festival für in Not geratene Kinder und Jugendliche einsetzt. Der Kampf gegen Krebs steht dabei im Mittelpunkt. Dass diese Idee gut ankommt, zeigte sich auch während des Festivals. Zahlreiche Bands, Vereine und Privatpersonen überreichten Spenden.

Bei dem dreitägigen Rock- und Metal-Festival gingen in diesem Jahr nach eigenen Angaben insgesamt 20 Bands an den Start. Gemeinsam ließen sie fast keine Spielart aus dem breitgefächerten Rock- und Metalspektrum unbedient.

Die Besucher der „Rock & Metal Day’z“ kamen teilweise von weither, zum Beispiel aus Süddeutschland, Berlin oder Leipzig. Die Bands nahmen zum Teil noch wesentlich weitere Wege auf sich, um in Oschersleben aufzutreten. Spitzenreiter war in dieser Hinsicht die Gruppe „Nervosa“ aus dem brasilianischen Sao Paolo. Das Publikum zeigte sich demnach einmal mehr von der familiären Atmosphäre des Festivals, den reibungslosen Abläufen und der freundlichen Stimmung begeistert.