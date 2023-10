Der Tag der Regionen in Oschersleben zählt zu den größten Veranstaltungen im Landkreis Börde. Auch in diesem Jahr war die Anzahl der Besucher groß. Unternehmen, Vereine und Verbände zeigten ihr vielfältiges Angebot.

Wie hier in der Hornhäuser Straße in Oschersleben zeigten Unternehmen und Vereine ihr Angebot den Besuchern.

Oschersleben - Was der Landkreis Börde alles zu bieten hat – sowohl handwerklich, kulinarisch als auch kulturell – zeigte sich am 1. Oktober 2023 zum Tag der Regionen in Oschersleben. Fast in der gesamten Innenstadt reihten sich dicht an dicht Stände und Zelte von Unternehmen, Vereinen und Verbänden aus der Region. Wie bereits im Vorjahr zog die Veranstaltung auch diesmal zahlreiche Besucher in die Innenstadt, die sich durch die Straßen schlängelten. „Es ist das eine Fest im Jahr, wo in Oschersleben am meisten los ist“, sagt beispielsweise Kathrin Stiller aus Hornhausen.

Am geschmückten Brunnen auf dem Marktplatz probiert sie gerade mit ihrer Schwester Sylvia einen Apfelwein der Auleber Obstmanufaktur. Die beiden würden den Tag der Regionen als Gelegenheit nutzen, um Bekannte wiederzusehen und seien gespannt auf den Aufritt des Spielmannszuges auf der Bühne am Marktplatz.

Kathrin Stiller (r.) mit ihrer Schwester Sylvia aus Hornhausen vor dem geschmückten Brunnen auf dem Marktplatz. Foto: Jan Dahms

Unternehmen und Geimeiden stark verbunden

Dort wurde der Tag der Regionen am Vormittag unter anderem vom Stadtratsvorsitzenden Wolfgang Nehring (CDU) und Landrat Martin Stichnoth (CDU) offiziell eröffnet – traditionell mit der Übergabe eines Erntekorbs des Kreisbauernverbands Börde. Wolfgang Nehring erinnerte daran, dass das Fest, das diesmal unter dem Motto „Wurzeln in einer globalisierten Welt“ stand, Unternehmen, Vereine, Verbände und Akteure zusammenführen soll. Für Landrat Martin Stichnoth sei die Veranstaltung in der Bodestadt eines der größten Ereignisse im Landkreis und zeige, wie „stark die Verbundenheit der einzelnen Gemeinden mit den hier ansässigen Unternehmen“ sei.

Neben Hüpfburgen, dem Mitmachzirkus Awolino sowie Mal- und Bastelstände am Hackelberg wurde auch den Kindern einiges geboten. So startete etwa Familie Hendriks aus Ottleben an einem Kinderkarussell ihren Rundgang durch die Innenstadt. Zuvor wurde bereits am Stand der Landbäckerei Ruff aus Schermcke zugeschlagen, wie Mutter Nicole berichtet. Bei ihrem Spaziergang ist die Familie sicherlich auch auf den „Orgelfelix“ getroffen, der mit seiner Drehorgel ebenfalls durch die Innenstadt gezogen ist. Seit über 20 Jahren ist Dieter Kühne, wie er tatsächlich heißt, aus Dodeleben auf vielen Veranstaltungen in der Börde unterwegs. Der Tag der Regionen in Oschersleben sei aber jedes Mal etwas besonderes, „weil hier so viele Menschen sind“.

Vertreter des Kreisbauernverbands Börde übergaben einen Erntekorb. Der traditionelle Startschuss zum Tag der Regionen in Oschersleben. Foto: Jan Dahms

Insgesamt zieht auch Organisatorin Jana Krause von der Stadtverwaltung ein positives Fazit. So seien aufgrund des Andrangs viele Essensstände bereits um 16 Uhr ausverkauft gewesen. Sie vermutet, dass wegen des Brückentags noch einmal mehr Menschen den Weg in die Innenstadt gefunden hätten. „Das spielt uns in die Karten“, so Jana Krause.