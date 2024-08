Die Nachfrage nach Schoko, Vanille und Co. ist auch im Sommer 2024 in Wanzleben und Oschersleben ungebrochen. Wo gibt es hausgemachtes Eis und was kostet eine Kugel der Süßspeise?

Oschersleben/Wanzleben - Die Sonne lacht, der Sommer hat die Börde im Griff. Bei den steigenden Temperaturen bekommen die Menschen natürlich auch Lust auf eine Kugel Eis. Was kostet die aber im südlichen Landkreis, und wo wird hausgemachtes Eis angeboten?

In Wanzleben gibt es gleich zwei Anlaufpunkte, an denen die Spezialität angeboten wird:

Café Trieb, Wanzleben

Seit mittlerweile 47 Jahren ist hier am Markt das Traditionsgeschäft Konditorei & Café Trieb eine besondere Adresse für die Leckermäulchen in Wanzleben. Das ganze Jahr über kaufen die Kunden hier Brot, Brötchen, Kuchen und natürlich das selbst gemachte Eis. „Im Sommer bieten wir täglich etwa zehn Sorten davon an“, sagt Inhaberin Sylvia Trieb. Besonders beliebt sind exotische Sorten. Das „Seepferdchen“ – ein bunter Früchtemix – geht gut. Aber auch Vanille, Joghurt und Milchreis mit Himbeere sind recht beliebt. Die meisten Kunden – darunter natürlich viele Kinder – nehmen das Format „to Go“. Sprich, Waffeleis ist nach wie vor der Renner. In der Woche ist das Café von 6 bis 18 Uhr geöffnet, und die Kugel Eis kostet derzeit 1,50 Euro. Das darf durchaus als moderat bezeichnet werden. Noch 2018 lag der Preis bei einem Euro, 2023 waren es noch 1,30 Euro. Die gestiegenen Betriebs- und Rohstoffkosten tun in den Eisdielen und Cafés ihr Übriges.

Traumcafé, Wanzleben

Die zweite Adresse in Wanzleben für selbst gemachtes Eis ist das „Traumcafé“ in der Rudolf-Breitscheid-Straße 1. Inhaberin Hellen Fakhoury ist seit 35 Jahren in der Sarrestadt mit ihrem Geschäft bekannt. Das „Traumcafé“ an sich gibt es aber erst seit 2019 in der jetzigen Form. Das Eis ist auch hier nur eines von vielen Angeboten. Angeboten wird es in sechs Sorten für einen Euro die Kugel. Geöffnet ist das „Traumcafé“ täglich – außer sonnabends – in der Zeit von 14 bis 17 Uhr.

Cathrin vom Eiscafé am Markt in Oschersleben hat viel zu tun. Besonders beliebt ist vor Ort das Cookie-Eis. Archivfoto: Jan Dahms

Eiscafé am Markt, Oschersleben

Schon in den 1920er Jahren soll mitten im Ortszentrum Eis verkauft worden sein. Auch gestern standen die Oschersleber Schlange, um sich angesichts der heißen Temperaturen um die 30 Grad die kühle Süßspeise zu gönnen. Inhaber seit neun Jahren ist Volkmar Klaus, vor Ort gibt es an die 20 unterschiedliche Sorten von dem hausgemachten Eis. Besonders beliebt ist dem Vernehmen nach das Cookie-Eis. Der Preis für eine Kugel wurde wie schon im Vorjahr um 10 Cent auf nun 1,40 Euro erhöht.

Eiscafé Jordan, Schermcke

Schoko, Vanille und Erdbeere, diese und weitere klassische Sorten vom hausgemachten Eis mit frischen Zutaten bietet das Eiscafé Jordan in Schermcke an. Nach über 40 Jahren ist die Eisdiele auch weit über die Grenzen des Dorfs bekannt. Nachdem im Vorjahr der Preis für eine Kugel stabil blieb, kostet sie in dieser Saison 1,40 Euro.

„Asia Lotus“, Oschersleben

Der Imbiss „Asia Lotus“ am Kreisverkehr in der Lindenstraße in Oschersleben bietet seit über zehn Jahren Eis an. Wie bei den meisten Eiscafés gab es auch dort im Vergleich zu 2023 eine Preissteigerung auf 1,40 Euro pro Kugel.

Vietnam Schnellrestaurant & Eiscafé, Oschersleben

Eine Auswahl von mehr als zehn Eissorten eines italienischen Herstellers gibt es im Vietnam-Schnellrestaurant in der Halberstädter Straße 107 in Oschersleben. Pro Kugel kostet das Eis 1,40 Euro. Noch bis zum 1. August 2024 ist der Betrieb wegen Urlaub geschlossen.

Landbäckerei Karsten Ruff, Oschersleben

Schräg gegenüber vom Vietnam Schnellrestaurant & Eiscafé in Oschersleben bietet die Landbäckerei Karsten Ruff auch in dieser Saison wieder eine Auswahl vom hausgemachten Eis des Eiscafés Jordan aus Schermcke an. Dort gibt es für 1.50 Euro eine Kugel der beliebten Süßspeise.