Zeltabenteuer für den Bücherwurm: Titus Floyd Esser aus Oschersleben gewinnt bei Lesesommer XXL

Hinter dem Lesesommer XXL steckt die Idee, die Lust am Lesen bei Schülern zu wecken. Mit immer zunehmendem Erfolg – auch in Oschersleben. Ein damit verbundenes Quiz sorgte hier jetzt aber für noch mehr Freude.

Oschersleben - „Beim Lesesommer XXL ist ja jedes Kind, das mindestens zwei Bücher gelesen hat, ein Gewinner“, erklärte Katrin Mennecke von der Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken. Einer von ihnen war in diesem Jahr der Oschersleber Titus Floyd Esser, der sich in den Sommerferien in der Oschersleber Stadtbibliothek mit reichlich Lesestoff eindeckte. „Vier Bücher habe ich gelesen“, erzählt der Siebtklässler, der das Oschersleber Gymnasium besucht.