Mit dem Herbstglühen ist die Saison in der Motorsport-Arena zu Ende gegangen. Wie fällt die erste Bilanz vor Ort aus, und was wird für das nächste Jahr geplant?

Rennsport in der Börde

Der DTM-Auftakt hat Ende April 2024 in der Motorsport-Arena Oschersleben vor rund 52.000 Besuchern stattgefunden.

Oschersleben - Mit dem Herbstglühen ist in der Motorsport-Arena Oschersleben am vergangenen Sonntag, 13. Oktober 2024 die diesjährige Saison zu Ende gegangen. Es sei diesmal ein recht stürmischer Jahresabschluss gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter.