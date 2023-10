Mit dem Herbstglühen am 15. Oktober 2023 geht die Saison in der Motorsport-Arena Oschersleben bald zu Ende. Den Betreibern bleiben vor allem zwei Rennveranstaltungen in Erinnerung.

Oschersleben - Einer dieser Höhepunkte in der Saison der Motorsport-Arena liegt dabei erst wenige Wochen in der Vergangenheit. Ende September 2023 legte zum ersten Mal die Nascar- Whelen-Euro-Series einen Stopp in Oschersleben ein, die den amerikanischen Rennsport in die Börde brachte. Parallel zur Rennveranstaltung fand damals auch ein amerikanisches Festival vor Ort statt.

Zur Einstimmung hatten schon im Vorfeld rund 20 originale Nascar-Rennwagen auf dem mit vielen US-Flaggen geschmückten Marktplatz in Oschersleben Halt gemacht. Und das stieß auf reges Interesse. „Ich fand das schon toll mit dieser Kulisse und mit den vielen Leuten vor Ort“, sagt die Sprecherin der Motorsport-Arena, Alexandra Werner, im Rückblick.

Es bestehe demnach durchaus die Möglichkeit, sowas zu wiederholen. „Es war auch gutes Projekt, um viele Institutionen, die so im Landkreis sonst vielleicht nicht viel miteinander zu tun haben, zusammenzubringen“, so Werner. Es sei gleichzeitig ein Aushängeschild für die Region gewesen, auf das man auch in Zukunft nicht verzichten werde. „Es war für uns recht aufregend die Nascar-Whelen-Euro-Series vor Ort zu haben. Sie sind früher auf dem Hockenheimring gefahren und wir haben sie sozusagen ein Stück weit abgeworben und einen Vertrag für die nächsten drei Jahre abgeschlossen“, so die Sprecherin. Mit Blick auf den Rennkalender der vergangenen Monate gab es gleich zu Beginn der Saison eine Art Wiederbelebung. Im Mai 2023 fand nach jahrelanger Pause wieder ein DTM-Rennen auf der Oschersleber Strecke statt. „Schön, dass die Rennserie wieder zurückgekehrt ist“, meint Alexandra Werner.

DTM-Rennen auch im Jahr 2024 geplant

Es war gleichzeitig auch der Auftakt der DTM-Saison 2023. Demnach soll auch im kommenden Jahr an gleicher Stelle das Auftaktrennen der DTM stattfinden. „Das heißt, wir haben als Rennstrecke da auch einen guten Eindruck hinterlassen und alles richtig gemacht“, resümiert die Sprecherin der Motorsport-Arena. Das wird sich am Ende wohl auch auf die Besucherzahlen auswirken. Obwohl diese erst zum Ende des Jahres veröffentlicht werden, kann Alexandra Werner schon mal eine Prognose abgeben. Demnach wird nach aktuellem Stand von rund 500.000 Besuchern in diesem Jahr ausgegangen und damit unterm Strich etwas mehr als im vergangenen Jahr.

Bevor die Motorsport-Arena sich nun tatsächlich in den Winterschlaf verabschiedet, sollen bis zum Jahresende noch kleinere Veranstaltungen stattfinden. Allen voran das traditionelle Herbstglühen am kommenden Wochenende. Der Termin am Sonntag, 15. Oktober 2023 von 9 bis 18 Uhr läutet dabei mit einem Familientag den Saisonabschluss ein. Laut der Sprecherin Werner ist dabei das Oldtimer-Treffen besonders beliebt. „Insgesamt 220 Oldtimer werden auf der Rennstrecke sein. Alles ist mit dabei – von alten Formel-Wagen, die im Rennbetrieb unterwegs waren, bis hin zu gepflegten Porsches, die dann auch mal wieder im Kreis fahren“, so Alexandra Werner. Eventuell lässt sich auch der ein oder andere Trabbi blicken.

Abseits der Rennstrecke ist ein Bühnenprogramm mit Musik und Tanz in Planung. Zudem präsentieren sich vor Ort regionale Händler. Bis Dezember stehen dann noch kleinere Events auf dem Programm. Beispielsweise der „Talent-Day“, wo junge Leute sich im Tourenwagenfahren ausprobieren können. Zudem ist die Motorsport-Arena wieder ein Teil des lebendigen Adventskalenders und lädt deshalb am 4. Dezember noch einmal auf die Rennstrecke ein. Die neue Saison beginnt dann Anfang März 2024. „Wir sind absolut zufrieden. Es war echt sportlich für alle Beteiligten hier, wir haben schon ganz schön Gas gegeben. Aber das gehört dazu“, resümiert Alexandra Werner.