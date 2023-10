Das Fest der Vereine in Sommersdorf hat ein erfreuliches Nachspiel für zwei Kitas.

Zuschuss für Kita in Marienborn und Sommerdorf

Pascal Kreis und Silvia Grund (r.) vom Förderverein „Dorn & Born“ händigten einen Spendenscheck auch an Mandy Orzel, Leiterin der Sommersdorfer Kita aus.

Sommersdorf/Marienborn. - Profiteure sind die beiden Kitas in Marienborn und Sommersdorf. Sie erhielten jeweils einen Spendenscheck über 150 Euro vom Verein „Dorn & Born“, der das im Juni erstmals zelebrierte Fest der Vereine in Sommersdorf federführend initiiert und veranstaltet hatte.

„Die Spende ist ein Dankeschön für die geleistete Unterstützung beider Kindergärten beim Fest“, verdeutlicht Vorstandsmitglied Armin Ballhause im Namen des „Dorn & Born“-Vereins. „Dort waren die Kinder mit ihren Gesangs- und Tanzeinlagen wahre Besuchermagnete und haben dazu beigetragen, dass das Fest ein schöner Erfolg wurde.“

Vorsitzender Pascal Kreis ergänzte bei der Scheckübergabe an die Sommersdorfer Kita „Regenbogen“ bestätigend: „Von den guten Einnahmen, die der Verein erzielte, wollten wir als Dankeschön etwas abgeben. Und wir hoffen auf weitere gemeinsame Aktionen in der Zukunft zur Bereicherung des Gemeindelebens.“ Zugleich stellte Kreis dabei fest: „Die Spenden kamen genau zu einem Zeitpunkt, an dem beide Kindergärten etwas zu feiern hatten.“

Für die „Regenbogen“-Kids war dies das Erntedankfest, das sie mit einem bunten Programm aus Liedern und Gedichten in der Sommersdorfer Kirche feierten. Kita-Leiterin Mandy Orzel nahm hier den Scheck aus den Händen von Pascal Kreis und seiner Finanzwartin Silvia Grund entgegen und wusste auch schon genau, wofür man das Geld nutzen werde: „Mit der Spende möchte der Kindergarten eine Kuscheloase für den neuen Spielbereich im Innenraum einrichten, wo die Kinder sich entspannen und erholen können. Wir sind sehr dankbar für diese tolle Unterstützung. Die Kuscheloase wird unseren Kindern eine gemütliche Atmosphäre bieten.“

Blick auf den Spielplatz des Waldkindergartens Marienborn, der nun um ein neues Spiralschaukeltier bereichert werden soll. Foto: Armin Ballhause

Dem Waldkindergarten Marienborn hatten drei Wochen zuvor schon Kreis' Stellvertreterin, Jaqueline Grune, und ebenfalls Silvia Grund einen Geldübergabe-Besuch abgestattet. Anlass dort war der 50. Geburtstag der Einrichtung, der mit einem zünftigen Grillfest begangen wurde. Auch Leiterin Doreen Helf hatte schon eine konkrete Vorstellung zur Verwendung der 150 Euro: „Ein neues Spieralschaukeltier für den Spielplatz, das sich die Kinder schon lange gewünscht haben. Daher freuen wir uns sehr über diese willkommene Spende.“

Der Verein „Dorn & Born“ ist im Vorjahr aus dem Förderverein der Feuerwehr Sommersdorf hervorgegangen. Er versteht sich als Förderverein für die gesamte Dreidörfergemeinde und ihre Institutionen. Das Fest der Vereine war eine erste große Bewährungsprobe, der weitere Aktionen folgen sollen.