Osterburg kooperiert bei Glasfaserausbau mit Telekom-Tochter

Osterburg - Das Unternehmen GlasfaserPlus will in Osterburg Glasfaseranschlüsse für schnelles Internet bauen. Ganz genau hat die Telekom-Tochter 4190 Haushalte in der Kernstadt und dazu die Dörfer Polkau, Groß Ballerstedt, Flessau, Rönnebeck und Meseberg im Visier.