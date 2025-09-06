Der größte Arbeitgeber im Raum Osterburg feiert 35-jähriges Bestehen. Zwei Urgesteine von Ost Bau erzählen, was die Firma für sie so besonders macht, dass sie ihr seit Jahrzehnten die Treue halten.

35 Jahre Ost Bau: Das sind die Menschen hinter dem Erfolg der Baufirma

Bei Ost Bau arbeiten rund 600 Mitarbeiter an sechs Standorten in drei Bundesländern.

Osterburg. - „Für uns war immer klar, dass es um mehr als Geschäftszahlen geht. Unsere Firma lebt von den Menschen, die hier arbeiten“, sagt Lars-Uwe Wimmer, Geschäftsführer von Ost Bau. Die Firma, die heute jährlich rund 155 Millionen Euro an Bauleistungen umsetzt, wurde vor 35 Jahren gegründet. Beim Jubiläum feiert das Unternehmen vor allem seine rund 600 Mitarbeiter. Astrid Böhning aus Osterburg und Detlef Estedt aus Kossebau sind zwei von ihnen.